Stellantis cerca di aumentare la cooperazione con le aziende coreane

Interessanti dichiarazioni da parte dello Chief Software Officer (CSO) di Stellantis Yves Bonnefont durante un’intervista con The Korea Times al Consumer Electronics Show (CES) 2022 che si sta svolgendo in questi giorni al Las Vegas Convention Center. Il dirigente del gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares, ha confermato l’intenzione della sua azienda di ampliare ulteriormente le partnership con le aziende coreane LG e Samsung per quanto riguarda la produzione di batterie per le future auto elettriche del gruppo.

Stellantis: ecco cosa ha detto il CSO Yves Bonnefent al CES di Las Vegas

Ricordiamo infatti che sempre al CES di Las Vegas Tavares ha confermato che intende lanciare 8 nuovi modelli completamente elettrici nei prossimi 5 anni. Lo scorso ottobre Samsung SDI ha formalizzato il suo ingresso negli USA istituendo una joint venture proprio con Stellantis. La joint venture prevede di produrre celle e moduli per batterie per veicoli elettrici con una capacità annua di 23 GWh a partire dalla prima metà del 2025.

La mossa arriva mentre Stellantis ha annunciato il graduale passaggio alle auto elettriche che nel 2030 rappresenteranno in Europa il 70 per cento delle vendite totali del gruppo. L’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA ha annunciato lo scorso luglio che avrebbe investito più di 30 miliardi di euro entro il 2025 per sviluppare una gamma di veicoli elettrici di punta.

Yves Bonnefont ha anche confermato che Stellantis punta alla guida autonoma di livello 3 già a partire dal 2024. La società sta lavorando già da tempo per definire questo progetto. Bonnefont ha dichiarato che contestualmente la sua azienda sta lavorando per apportare continui miglioramenti alla guida autonoma di livello 2 con l’aggiunta di sempre più funzionalità.

“Stiamo lavorando per creare una piattaforma chiamata ‘Stella Auto Drive’ che è una piattaforma scalabile che possiamo avere su diverse dimensioni di veicoli e queste piattaforme possono essere popolate con l’hardware e il software giusti per fornire un certo livello di autonomia” ha detto.

