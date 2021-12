Ecco la proroga dei termini di validità delle patenti. Il decreto legge 24 dicembre 2021, numero 221, ha prorogato il termine dello stato di emergenza fino alla data del 31 marzo 2022. Morale: tutti i certificati, attestati, permessi e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data del 31 marzo 2022, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Quindi, fino al 29 giugno 2022. Lo dice il ministero delle Infrastrutture.

La prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida, la cui domanda sia stata presentata tra il 1° gennaio 2021 e la data di cessazione dello stato di emergenza, e quindi entro il 31 marzo 2022, può essere espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

Proroga dei termini di validità delle patenti: schema

Schema per voi. In Unione Europea, per patenti rilasciate in Italia.

Scadenza originaria della patente 1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020? Allora prorogata 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria. Finito.

E scadenza originaria 1° giugno 2020 – 31 agosto 2020? Proroga già fatta al 1° luglio 2021, ormai trascorso.

Scadenza 1° settembre 2020 – 30 giugno 2021? Proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria. Finito.

In Italia, scadenza originaria 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022? Proroga al 29 giugno 2022.

Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, sono prorogate fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza. E quindi allo stato fino al 29 giugno 2022.

Ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova

autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022.

Esame teoria patente. Domanda fra 1 gennaio 2021 e 31 marzo 2022, data di scadenza: un anno.

Foglio Rosa che scade fra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, data scadenza: 29 giugno 2022.

Revisione: non succede niente

Anti bufala preventiva. Leggerete che ci sono novità per la revisione. Fesserie. Nulla è innovato con riferimento alla proroga dei termini per effettuare la revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.