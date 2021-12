Consegnate 301 Alfa Romeo Stelvio Q4 alla Guardia Civil

Continua il sodalizio in Spagna tra Guardia Civil e Alfa Romeo. Nelle scorse ore infatti è giunta notizia che la Guard Civil ha ottenuto 301 unità della nuova Alfa Romeo Stelvio Q4. Queste auto saranno utilizzate dalla divisione traffico del corpo di polizia per il pattugliamento in autostrada.

La nuova Alfa Romeo Stelvio 2.2 Diesel 190 CV e trazione Q4 incorpora un moderno motore di ultima generazione, con architettura a 4 cilindri costruito in alluminio, associato ad un moderno cambio automatico a 8 rapporti, e conforme alla normativa Euro 6 D Final norma di emissione.

La vettura di Alfa Romeo è stata giudicata ideale per le necessità della Guardia Civil che si trova a dover pattugliare in condizioni invernali rigide in questo periodo. L’acquisizione è avvenuta a seguito dell’indizione di una gara pubblica, nella quale l’Alfa Romeo Stelvio è stata scelta in base al punteggio finale ottenuto, tenendo conto di criteri economici e tecnici.

Ricordiamo che il sistema di trazione Q4, che comprende un ripartitore attivo e un differenziale anteriore, è progettato per adattarsi nel miglior modo possibile a quelle che sono le caratteristiche di Alfa Romeo Stelvio. Il sistema monitora continuamente numerosi parametri garantendo in questa maniera la tenuta di strada ideale anche nel caso in cui vi siano condizioni climatiche difficili come quelle dell’inverno in alcune zone della Spagna.

Come vi abbiamo detto all’inizio questa non è la prima volta che la Guardia Civil sceglie un’auto di Alfa Romeo. In particolare già da alcuni anni Alfa Romeo Stelvio è entrato in dotazione delle forze dell’ordine spagnolo. Questo nuovo ordine dimostra che la vettura è ben gradita ai militari che grazie a questo veicolo possono svolgere nelle migliori condizioni possibile il proprio lavoro.

