FCA Bank acquisisce la portoghese Sadorent

FCA Bank, joint-venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole, ha deciso di espandere ulteriormente la sua presenza in Portogallo acquisendo Sadorent. Si tratta di una famosa società attiva nel settore del noleggio a breve e medio termine.

La stipula dell’accordo prevede la cessione del 100% delle quote dell’azienda portoghese a Leasys Rent, brand di Leasys (controllata della banca) specializzato in soluzioni di noleggio short e mid-term.

FCA Bank: la società portoghese Sadorent entra a far parte del gruppo

Nei suoi quasi 30 anni di attività, Sadorent si è affermata in Portogallo come una delle compagnie di noleggio auto più dinamiche e solide, con un fatturato in costante crescita e un parco auto che conta oltre 1000 vetture, di cui molte ibride ed elettriche.

Un presidio costruito grazie alla forte presenza sul territorio e alla qualità dei prodotti offerti, che gli ha permesso di ottenere il PME Excellence, titolo di merito rilasciato dal Ministero del Turismo portoghese e dall’agenzia governativa IAPMEI (Agenzia per la Competitività e l’Innovazione, afferente al Ministero dell’Economia portoghese).

Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank e presidente di Leasys, ha dichiarato che il raggiungimento di questo accordo consolida ulteriormente il ruolo di leader della mobilità in Portogallo e in Europa. In un paese a forte vocazione turistica, con un trend di crescita costante, l’acquisizione di una società specializzata nel leisure come Sadorent dà ancora più valore.

FCA Bank e Leasys Rent potranno beneficiare dell’esperienza della compagnia sul territorio, che integrerà con la propria flotta green e servizi digitali che l’hanno resa uno dei principali player a livello europeo.

Nuno Cerqueira, proprietario e CEO di Sadorent, afferma che l’acquisizione da parte di FCA Bank si tratta di una magnifica opportunità per Sadorent, che darà ai team nuovi mezzi per proseguire il percorso di crescita e sviluppo della compagnia, in termini di innovazione, servizi per la mobilità e di presenza globale dell’azienda.

Da quando FCA Capital Portugal è stata fondata nel 1987, FCA Bank, guidata in Portogallo da Antonio Elia, è riuscita a posizionarsi in quel mercato gestendo le principali attività finanziarie a supporto delle vendite di alcuni dei più prestigiosi brand automobilistici.

Con l’acquisizione di Sadorent, la banca di Stellantis rafforza la propria presenza in Portogallo, consolidando la sua offerta di soluzioni di noleggio a breve e medio termine attraverso Leasys Rent, come ad esempio l’abbonamento all’auto CarCloud, già attivo in Francia e Spagna.