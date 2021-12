Spoticar vuole convertire l’intera rete di FCA France nel 2022

Spoticar ha un progetto ambizioso. La divisone auto usate del gruppo Stellantis vuole infatti convertire l’intera rete di rivenditori ex Fiat Chrysler Automobiles France entro la fine del prossimo anno. Nei giorni scorsi vi avevamo anticipato che i rivenditori di Abarth, Alfa Romeo, Jeep e Fiat in Francia sarebbero passati sotto Spoticar, la quale adesso ha svelato questo suo ambizioso piano. E’ stata Adeline Esprit, direttore marketing dell’usato di Stellantis, a svelare il tutto durante una recente intervista ad un noto giornale francese.

Entro fine 2022 Spoticar vuole riconvertire l’intera rete di Fiat Chrysler in Francia

Per velocizzare questo processo il gruppo Stellantis riutilizzerà molti elementi esistenti nei rivenditori. “Abbiamo optato per la frugalità”, assicura Serge Habrant, vicepresidente responsabile dell’usato di Stellantis in Francia. Secondo la sua opinione, questa migrazione dovrebbe avvenire nelle migliori condizioni possibili ed in maniera da costare il meno possibile ai suoi affiliati.

Ad oggi Spoticar ha conquistato circa 3 distributori su 4. Integrando Fiat, Abarth e Jeep, lo stock nazionale di circa 1.200 punti vendita ammonterà a circa 40.000 unità. Per Serge Habrant, è imperativo posizionare Spoticar come punto di riferimento del mercato.

Del resto il gruppo automobilistico guidato dal numero uno, l’amministratore delegato Carlos Tavares non ha mai fatto mistero di puntare forte sulla sua divisione auto usate. Questa che arriva dalla Francia altri non è che l’ennesima dimostrazione di ciò.

Ricordiamo che il 2022 sarà un anno molto importante per Spoticar. Anche per il ramo auto usate di Stellantis si attendono novità importanti che dovrebbero trovare spazio con il piano strategico che il produttore automobilistico svelerà il prossimo 1 marzo 2022 come anticipato nelle scorse settimane da alcuni dirigenti della società nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe. Vedremo dunque nello specifico cosa accadrà.

