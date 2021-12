Iveco inizia a testare l’autotrasporto autonomo in Europa

Iveco, il marchio di veicoli commerciali di CNH Industrial, ha annunciato una collaborazione con Plus (precedentemente Plus.ai), fornitore globale di tecnologia per veicoli a guida autonoma, come partner europeo per il lancio di un progetto pilota in Europa e Cina per avviare la convalida e l’integrazione della tecnologia di autotrasporto autonomo di Plus con l’autocarro pesante Iveco S-Way di ultima generazione.

Questa prima prova testerà e dimostrerà le prestazioni del sistema integrato di Plus nell’S-Way in Europa in un’ampia gamma di ambienti e condizioni di guida. Questo livello di test completo, che utilizza sia la soluzione Driver-in PlusDrive che la tecnologia di guida autonoma di Livello 4, aiuterà a raccogliere dati e a convalidare il design integrale dell’S-Way autonomo.

Iveco: lanciato un progetto pilota in Europa e Cina in collaborazione con Plus

Marco Liccardo, Chief Technology & Digital Officer di Iveco Group, ha dichiarato che, in qualità di unica azienda tecnologica di autotrasporto autonoma, che già ha iniziato a fornire un prodotto commerciale ai clienti nel settore dell’autotrasporto pesante, Plus ha sviluppato una strategia chiara e convincente per lanciare prima una soluzione con conducente e poi un camion a guida autonoma di Livello 4. Ciò è in linea con la visione dell’azienda incentrata sul cliente di un carrello più automatizzato e sicuro che mira a migliorare la produttività e a ridurre i costi operativi.

Shawn Kerrigan, COO e cofondatore di Plus, ha invece dichiarato che l’azienda ha sempre sottolineato la necessità di test approfonditi per convalidare che un sistema di guida autonoma è in grado di gestire diversi scenari metereologici, terreni e di guida.

Questo progetto pilota avviato da Iveco e Plus accelererà gli sforzi dell’azienda per avviare la produzione di autocarri autonomi che combinino la tecnologia di guida autonoma di Livello 4 completa, pronta per la produzione e ad alte prestazioni con la profonda esperienza e ingegneristica del brand di CNH Industrial e l’attenzione alla sicurezza e alla sostenibilità.

Ricordiamo che CNH Industrial è leader globale nel settore dei beni strumentali con una consolidata esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza a livello mondiale.

Ciascuno dei singoli marchi appartenenti all’azienda è molto conosciuto a livello internazionale nel suo specifico settore industriale: Case IH, New Holland AgriCulture e Steyr per trattori e macchine agricole, Case e New Holland Construction per macchine movimento terra, Iveco per veicoli commerciali, Iveco Bus ed Heuliez Bus per autobus pullman, Iveco Astra per veicoli da cava e da cantiere, Magirus per veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per la difesa e la protezione civile e FPT Industrial per motori e trasmissioni.