Spoticar si estende alle reti Fiat, Abarth e Jeep

Lanciato nel 2019 all’interno delle reti Peugeot, Citroën e Opel, il marchio dell’usato Spoticar sta iniziando la sua distribuzione fisica nelle reti di Fiat, Abarth e Jeep. Si tratta di un momento importante per lo sviluppo di questo brand che è finalmente arrivato nei negozi fisici di questi tre importanti marchi del gruppo automobilistico di Carlos Tavares dopo aver già raggiunto le reti di Opel, Peugeot e Citroen.

Spoticar arriva anche nei negozi di Fiat, Abarth e Jeep ed esce dall’Unione Europea

Il gruppo annuncia un’offerta di oltre 40.000 veicoli usati multimarca (41.211 per la precisione il 15 dicembre 2021), di cui circa 3.500 modelli elettrificati. Il gruppo Stellantis attraverso un comunicato che è stato reso pubblico nelle scorse ore ha anche detto quali saranno gli obiettivi di Spoticar per il 2022.

Il marchio di Stellantis intende confermare la propria posizione di leadership nel settore della vendita di auto usate. Questo a prescindere da quella che sarà la situazione del settore a causa della crisi dei semiconduttori.

Contestualmente a ciò Spoticar oltrepasserà i confini dell’Unione Europea. No a caso da settembre del 2021 il brand di Stellantis è presente anche in Turchia, dove attualmente vi sono una ventina di punti vendita.

Spoticar: si espande ulteriormente il marchio di auto usate di Stellantis che adesso comprende anche le reti di Fiat, Abarth e Jeep. Spoticar chiuderà il 2021 con oltre mille punti vendita fisici in tutto il continente. Lo ha confermato Marc Lechantre, responsabile dei veicoli usati di Stellantis. Il gruppo inoltre prevede di effettuare importanti investimenti di marketing nei prossimi mesi per aumentare la conoscenza di Spoticar.

In particolare il marchio punterà sul web e spera di poter garantire presto ai suoi clienti la possibilità di poter acquistare una vettura usata direttamente sul web senza doversi recare in un negozio fisico.

