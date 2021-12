Alfa Romeo 2000 Spider: all’asta un esemplare completamente restaurato

Il 27 gennaio 2022, a Phoenix (in Arizona), RM Sotheby’s proporrà all’asta una bellissima Alfa Romeo 2000 Spider del 1959 con telaio n°AR1020400541 offerta senza riserva. Introdotta nel 1958, la 2000 era disponibile in tre stili di carrozzeria, inclusa quella spider a passo corto con motore a quattro cilindri in linea da 2 litri sviluppato dallo stesso Biscione.

La carrozzeria della spider, costruita da Touring, era caratterizzata da dettagli lussuosi come le due prese d’aria sul cofano, il paraurti anteriore diviso e le quattro finte prese d’aria cromate poste dietro a ciascuna ruota anteriore.

Alfa Romeo 2000 Spider: la vettura è appartenuta alla stessa famiglia per ben 50 anni

Con 3443 esemplari costruiti fino al 1962, l’Alfa Romeo 2000 Spider è stata una delle vetture più rare del dopo guerra, rafforzando il suo status di oggetto da collezione di oggi. La vettura attesa all’asta è stata costruita nel maggio del 1959 e rifinita in Giallo Paglierino.

Consegnata un mese dop a Max Hoffman, famoso importatore newyorkese, la 2000 Spider è stata venduta nel maggio del 1960 a un giovane architetto presente a Pasadena, in California. Egli ha continuato a tenere l’Alfa Romeo per il resto della sua vita e, quando l’auto è stata venduta dalla sua proprietaria al committente nel 2010, ha concluso un impressionante periodo di proprietà unifamiliare di ben 50 anni.

L’attuale proprietario ha sottoposto la vettura a un restauro completo che ha riguardato ogni componente meccanica ed estetica. L’originale motore è stato ricostruito, le sospensioni rinnovate con nuovi ammortizzatori Koni, l’impianto frenante ricostruito, il parabrezza sostituito, le parti lucide rinnovate e così via.

La carrozzeria di questa Alfa Romeo 2000 Spider è stata riverniciata in un giallo tenue che si avvicina molto al colore originale mentre gli interni sono stati rifoderati in pelle nera tipo Roser con moquette in lana Wilton grigia.

Il telaio della capote è stato restaurato e dotato di una nuova tela mentre sono stati montati dei nuovi cerchi a raggi Borrani. Una volta completato il restauro, la 2000 Spider è stata esposta al Concorso d’Eleganza di Las Vegas 2021 dove ha vinto un importante premio. L’auto viene fornita con kit attrezzi, cric, manuale del proprietario e targa nera della California.