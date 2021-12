Nuova Citroen C3: ecco tutto quello che sappiamo

Una delle grandi novità di Citroen per l’America Latina nel 2022 sarà il debutto della nuova Citroen C3. Al momento di questo modello sappiamo diverse cose anche se alcuni dettagli rimangono per il momento ancora avvolti nell’oscurità. Citroen ha già mostrato le prime immagini ufficiali di questo veicolo che è destinato a far aumentare e non di poco le vendite della casa francese nei mercati in cui sarà proposto.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova Citroen C3 che debutterà in Brasile a marzo 2022

Innanzi tutto sappiamo che il mese di debutto della nuova Citroen C3 in Brasile sarà marzo 2022. La nuova C3 nasce come progetto indiano per inaugurare anche le attività del brand francese nel Paese asiatico. Si è poi deciso in un secondo momento di proporre il modello anche in America latina. In Europa invece questa auto non arriverà ne adesso ne in futuro. L’auto è stata adattata per il mercato brasiliano e il team che se ne sta occupando avrebbe addirittura migliorato il modello rispetto a quello proposto sul mercato indiano.

Altra cosa che sappiamo della nuova Citroen C3 nella versione per il Brasile è che sarà prodotta a Porto Real, nel sud dello Stato di Rio, uno stabilimento originariamente di proprietà di PSA, inaugurato all’inizio del secolo per realizzare la Peugeot 206 la fabbrica si occuperà di questa auto.

Toccherà alla nuova Citroën C3 inaugurare una versione della moderna Common Modular Platform (CMP), che serve la nuovissima Peugeot 208 prodotta in Argentina. Il modello di Citroen avrà un equipaggiamento abbastanza completo considerato che andrà a collocarsi nel segmento delle vetture compatte.

Oltre ai controlli di stabilità e trazione, doppio airbag frontale e freni ABS previsti per legge, la nuova Citroen C3 avrà un sistema multimediale con schermo staccato sul pannello e la possibilità di collegare Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless.

Altra cosa curiosa su questa vettura di Citroen è che in Brasile avrà anche un motore Fiat. Infatti le versioni più economiche della nuova C3 arriveranno a marzo con il 1.0 Firefly 6V da 77/72 CV, sempre con il cambio manuale a cinque marce. Infine segnaliamo che la nuova Citroën C3 darà origine a un SUV compatto, che si chiamerà Aircross.

