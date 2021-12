Stellantis: le parole di John Elkann sul futuro

Nel corso di un’interessante intervista rilasciata per i 35 anni di Milano Finanza, il Presidente del gruppo Stellantis John Elkann ha fatto alcune interessanti dichiarazioni. Il presidente del gruppo nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA ha ribadito quando detto dal CEO Carlos Tavares confermando i 30 miliardi di euro di investimenti che il suo gruppo metterà sul piatto nei prossimi anni per elettrificare la gamma e investire su software e nuove tecnologie.

Elkann conferma gli investimenti di Stellantis per elettrificazione e digitalizzazione

Elkann ha dichiarato che entro il 2030 il 70 per cento della gamma di auto sarà composta da elettriche. Il Presidente di Stellantis ha pure ricordato che il numero di modelli a basso impatto ambientali del gruppo sono saliti a 29 e la Fiat 500 elettrica è best seller in ben 9 diversi mercati.

Elkann ha pure detto che in questa rivoluzione elettrica anche l’Italia avrà un ruolo di primo piano. Questo per quanto riguarda la produzione di future auto elettriche, che per le batterie, la ricerca e lo sviluppo. Il numero uno di Stellantis dice di essere molto contento di vivere questa fase del settore ricca di progetti e di idee una fase che in un certo qual modo si ricollega alla fase pioneristica dei padri fondatori della Fiat.

Tra l’altro questa nuova fase del settore automobilistico fa si che anche il mondo accademico, della ricerca, e anche i mercati finanziari, si interessino sempre più dell’industria automobilistica, cosa che invece non accadeva da tempo.

La differenza però è che in questa attuale rivoluzione le novità più importanti non sono quelle che arrivano dalla conoscenza o dall’ingegneria meccanica ma dalla digitalizzazione e dal software. Per questo Stellantis ha deciso di puntare forte su questi aspetti per rimanere competitiva anche nel prossimo futuro.

