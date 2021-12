Stellantis vuole rubare talenti alla Silicon Valley

Nei giorni scorsi gli annunci fatti da Carlos Tavares in occasione del software di Stellantis hanno fatto molto rumore. Il numero uno del gruppo automobilistico ha detto chiaramente che la sua azienda punta alla leadership del settore automobilistico in futuro e per farlo sarà necessario puntare forte sul software, sul digitale e sulle nuove tecnologie.

La concorrenza della Silicon Valley non spaventa Stellantis

Una cosa che ha molto colpito chi ha seguito il software day è l’intenzione di Stellantis di assumere nei prossimi anni oltre 4.500 ingegneri per sviluppare queste nuove tecnologie che da qui al 2030 dovrebbe generare oltre oltre 20 miliardi di euro di nuove entrate annue così come riferito dallo steso Carlos Tavares.

Stellantis ha affermato che otterrà nuovi margini vendendo servizi abilitati per software a consumatori e flotte di veicoli aziendali. “L’integrazione verticale” di hardware e software sarà fondamentale, hanno affermato i dirigenti del gruppo automobilistico nelle scorse ore.

“Stellantis sta diventando un’azienda molto attraente per le persone che vogliono dimostrare le proprie capacità in termini di software e stiamo ricevendo un numero significativo di curriculum”, ha affermato l’amministratore delegato Carlos Tavares, il quale dimostra di non temere problemi per quanto riguarda il reclutamento dei talenti che saranno necessari per attuare i suoi piani.

Tavares, del resto, è famoso per essere riuscito a trasformare aziende in situazioni difficili in gruppi floridi, e attualmente il numero uno di Stellantis ha le capacità e le risorse finanziare per ingaggiare tutti i nuovi ingegneri del software che saranno necessari per raggiungere i suoi obiettivi.

Ma per fare ciò dovrà competere con le grandi aziende della Silicon Valley e certamente non si tratta di una situazione facile. Competere con rivali del calibro di Amazon o Microsoft rende la battaglia di Stellantis davvero complicata, una vera corsa in salita. Vedremo dunque se Carlos Tavares riuscirà a vincere anche questa difficile sfida che lo aspetta. Ma del resto se gli obiettivi sono quelli annunciati per forza di cose Stellantis dovrà trovare le soluzioni ideali.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: lo stabilimento del gruppo automobilistico a Brampton negli Stati Uniti potrebbe restare senza auto