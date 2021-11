Stellantis apre una nuova struttura per il marchio Aramis

Aramis Group, che è una filiale del gruppo Stellantis, ha fatto un annuncio molto importante nelle scorse ore. La società che si occupa della vendita di auto usate del gruppo automobilistico di Carlos Tavares ha infatti annunciato che intende aprire un nuovo centro di ricondizionamento delle auto ad Anversa in Belgio nei prossimi mesi.

Stellantis: continua l’espansione per Aramis che annuncia l’apertura di un nuovo centro in Belgio

Per Aramis si tratta del quarto impianto di ricondizionamento in generale. Questo impianto che sorgerà ad Anversa avrà una capacità annua di 12 mila veicoli. Il nuovo centro avrà una dimensione di circa 20.000 m² e in totale saranno circa 100 i dipendenti che lavoreranno in questa struttura.

La creazione di questo quarto sito si è resa necessaria in virtù della crescita impetuosa degli affari per la divisione auto usate del gruppo Stellantis. Basti pensare che l’azienda ha avuto un aumento del 23,1 per cento del fatturato, a 193,8 milioni di euro nell’intero anno fiscale 2020/21.

Ricordiamo che gli altri centri di Aramis Group sorgono a Donzère in Francia, Madrid in Spagna e Goole nel Regno Unito. La società di Stellantis che negli ultimi anni indubbiamente è cresciuta tanto, vuole continuare a svilupparsi e ampliare le sue attività nel corso dei prossimi anni. Infatti è stato già annunciato che presto altri due centri sorgeranno a Nemours in Francia e Hull nell’est dell’Inghilterra.

Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nei prossimi mesi a proposito della società co-fondata e gestita da Nicolas Chartier e Guillaume Paoli che fin qui si sta ben comportando all’interno del gruppo Stellantis regalando soddisfazioni non solo ai suoi fondatori ma anche agli stessi vertici del gruppo automobilistico.

