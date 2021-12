Tavares: la pandemia ha dimostrato che le persone vogliono le auto

Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, ritiene che la pandemia di COVID-19 abbia dimostrato che le persone vogliono ancora acquistare nuove auto. Questo soprattutto per proteggere la libertà di movimento in tempi di pandemia. Il CEO di Stellantis ha detto che il portafoglio ordini dei suoi marchi in questo momento è pieno fino all’orlo.

“La gente vuole comprare auto. È incredibile, come se tutti avessimo scoperto durante la crisi del COVID-19 quanto sia importante proteggere la nostra libertà di movimento. Il modo migliore per proteggere la mia libertà di movimento è avere un’auto”, ha detto Tavares.

Stellantis: per Tavares la pandemia ha dimostrato che le persone hanno ancora voglia e necessità di acquistare auto nuove

Le dichiarazioni sono state rilasciate durante una tavola rotonda automobilistica presso l’ex fabbrica di Dodge Viper, ora conosciuta come Conner Center negli Stati Uniti. Tavares ha parlato nuovamente a Detroit dei piani per raggiungere 20 miliardi di euro di nuove entrate entro il 2030.

Il capo della società Stellantis ha sottolineato che la produzione di auto elettriche è del 50 per cento più costosa rispetto alle auto a combustione, il che solleva dubbi su disponibilità e prezzo. Se il processo di cambiamento del mercato non viene condotto correttamente, l’industria automobilistica si ridurrà a causa di prodotti più costosi.

Insomma parole chiare quelle del numero uno di Stellantis che si augura che il mondo politico dia il suo contributo per rendere il più agevole possibile questa transizione tra le auto a combustione e le vetture elettriche al 100 per cento. Altrimenti solo poche case automobilistiche sopravviveranno. Inoltre occorre consentire a tutti di poter acquistare auto nuove garantendo prezzi accessibili.

