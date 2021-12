Fiat: buone notizie dall’Argentina

Arrivano buone notizie per Fiat dall’Argentina. La principale casa automobilistica italiana infatti nelle scorse ha vinto il premio più importante agli Eikon Argentina Awards. Questo premio si aggiunge a quelli già ottenuti settimane fa con gli Eikon Córdoba Awards e l’Export Excellence Award.

Fiat, che come sappiamo è uno dei 14 marchi che fanno parte del Gruppo Stellantis, è stata premiata con il Gold Eikon nell’edizione 2021 degli Eikon Argentina Awards che premiano l’eccellenza nella comunicazione istituzionale ed è stata premiata da Imagen Magazine. La statuetta è stata ricevuta da Martín Zuppi, presidente di Fiat, Jeep e RAM.

Fiat premiata in Argentina: la casa italiana ottiene il Gold Eikon agli Eikon Argentina Awards

Fiat è stata premiata nella categoria migliore Campagna di Divulgazione Generale grazie a “Fiat Cronos: l’auto argentina” che ritrae come attraverso una strategia globale e il supporto di tutta l’azienda, la casa italiana sia stata in grado di rendere la sua auto, prodotta proprio in Argentina, numero uno nelle vendite in Argentina.

“Da molti anni l’azienda è impegnata nel Paese e la Fiat Cronos ne è la prova, con investimenti, innovazione e grande lavoro da parte del team Stellantis, siamo riusciti a consolidarci come l’auto preferita dagli argentini” ha aggiunto Martín Zuppi, presidente della società.

La pandemia di Covid-19 ha costretto nel marzo 2020, per la prima volta, a fermare la produzione presso lo stabilimento Stellantis di Córdoba e ad adattare processi e strutture ai protocolli della nuova realtà. Dopo due mesi senza produzione, l’azienda ha ripreso la produzione del Fiat Cronos, questa volta con maggiore slancio, al fine di compensare la fermata dell’impianto.

In questo contesto, e con la decisione dell’azienda di aumentare le vendite del modello, è stata lanciata la campagna “Fiat Cronos: L’auto argentina”, che ha finito per incoronarla come il veicolo più venduto nel paese. Insomma ancora una buona notizie dall’America Latina per la principale casa automobilistica italiana che corona così un anno sicuramente eccezionale.

