Stellantis: quali marchi ci perdono con la rivoluzione elettrica?

Abbiamo ormai tutti capito che anche il gruppo Stellantis, al pari di tutte le altre case automobilistiche più importanti, ha deciso di piegarsi alla volontà politica accelerando la sua rivoluzione elettrica. Tutti i marchi del gruppo automobilistico, chi prima e chi dopo, elettrificheranno completamente la propria gamma. Peugeot e Fiat lo faranno dal 2030, Alfa Romeo dal 2027, Lancia e DS Automobiles dal 2026, Opel dal 2028 etc.

Ecco i marchi di Stellantis che potrebbero avere più difficoltà a far accettare le auto elettriche ai propri clienti

Secondo i rappresentanti di Stellantis la transizione verso l’elettrificazione sarà graduale e sarà fatta in maniera da non “traumatizzare” troppo i clienti dei vari brand. Ovviamente però tra marchio e marchio ci sono delle differenze. Non per tutti sarà uguale passare dal motore termico a quello elettrico.

C’è chi probabilmente per il tipo di storia o di gamma avrà meno problemi a passare all’elettrico e chi invece, vuoi per il suo DNA, vuoi per la sua tradizione, potrebbe avere non pochi problemi a convincere i suoi clienti ad accettare questa radicale rivoluzione.

L’esempio più lampante di ciò è Alfa Romeo. La casa automobilistica del Biscione che da sempre con le sue auto punta su prestazioni, motori e piacere di guida dovrà adesso fare i conti con questa nuova era dove i motori non faranno rumore, le prestazioni ci saranno ma saranno garantite da tecnologie con un funzionamento completamente diverso da quelle attuali e questo si sentirà quando ci metteremo alla guida di queste auto. Anche perchè le auto peseranno di più e quindi cambierà anche l’aerodinamica.

Lo stesso problema lo avrà anche Maserati che però rispetto ad Alfa Romeo punterà ancora di più sul lusso e quindi il problema in quel caso è più relativo. Sicuramente meno problemi avranno marchi come Peugeot, DS o Opel che non hanno mai puntato sulla sportività o il piacere di guida. Anche Jeep da sempre marchio dei fuoristrada per eccellenza avrà i suoi bei problemi a convincere i fan ad acquistare SUV elettrici.

I responsabili dei marchi gettano acqua sul fuoco e assicurano che anche quando saranno elettriche le auto dei marchi di Stellantis continueranno ad avere le stesse caratteristiche di oggi. Si spera naturalmente che le cose vadano davvero così ma nutrire un po’ di scetticismo in questo momento sembra davvero il minimo.

Basta leggere i commenti dei fan di marchi quali Alfa Romeo, Maserati o Ferrari per capire cosa ne pensano i clienti. Vedremo se in qualche modo i marchi riusciranno ad eliminare questo scetticismo che riguarda le future auto elettriche.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: il gruppo automobilistico celebra anche quest’anno la Giornata internazionale delle persone con disabilità