Stellantis: dopo 3 mesi riparte il turno di notte a Sochaux

Oggi 6 dicembre è una giornata importante per lo stabilimento Stellantis di Sochaux. Infatti da questa sera ritorna in servizio il turno di notte presso lo stabilimento del gruppo automobilistico. Si tratta indubbiamente di un segnale positivo che rappresenta dunque una sorta di tregua per quanto riguarda il problema legato alla carenza di semiconduttori. Il turno di notte riprenderà a lavorare oggi 6 dicembre presso questa fabbrica dopo tre mesi di interruzioni legate alla carenza di semiconduttori.

Stellantis da oggi e dopo 3 mesi di stop a Sochaux riparte il turno di notte

Con il ritorno di questo terzo turno di produzione, lo stabilimento di Sochaux, che assembla le Peugeot 3008 e 5008 e Opel Grandland, potrà aumentare la propria capacità di un terzo. In questa maniera il sito produttivo del gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares tornerà ad un tasso di produzione di 1.200 veicoli al giorno, che corrisponde al suo regime pre-crisi.

Questo comunque non è l’unico segnale positivo che arriva dalla Francia per il gruppo Stellantis. Infatti anche a Mulhouse, l’arrivo della nuova Peugeot 308 consentirà di raddoppiare la produzione dal prossimo mese di gennaio fino a raggiungere i 700 veicoli al giorno. A metà novembre abbiamo appreso della costituzione di una nuova squadra di 850 dipendenti specificamente dedicata a questa terza generazione della berlina compatta.

Tra gli stabilimenti che il gruppo automobilistico ha in Francia rimane per il momento ancora in difficoltà solo lo stabilimento di Rennes. Questa fabbrica infatti attualmente ha una capacità produttiva ancora tre volte inferiore al normale. Ma secondo indiscrezioni provenienti da fonte sindacale, le cose potrebbero migliorare notevolmente per questo sito produttivo già a febbraio.

Perché sebbene i problemi relativi alla fornitura di semiconduttori continuino, il gruppo Stellantis vede ora un “chiaro miglioramento” della situazione a partire dalla metà del 2022. Insomma sembrano crescere le speranze di miglioramento della situazione, quanto meno in Francia, per quello che riguarda il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares.

