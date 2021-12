Stellantis: i suoi B-SUV tra i più attesi del mercato

Nei prossimi anni tanti B-SUV debutteranno sui principali mercati automobilistici del vecchio continente. Il motivo è abbastanza facile da intuire: la domanda per questo tipo di auto negli ultimi tempi è salita vertiginosamente e dunque tutte le case automobilistiche si adegueranno ai gusti e ai desideri dei propri clienti lanciando sul mercato vetture appetibili. Tra i tanti B-SUV attesi sul mercato nel futuro prossimo, sicuramente quelli del gruppo Stellantis sono tra quelli che suscitano le maggiori curiosità.

Stellantis: i suoi B-SUV tra i più attesi nel mondo dei motori per quanto riguarda i prossimi anni

Ciò lo si evince dalle tante notizie emerse sul web negli ultimi mesi a proposito di questi veicoli. Ricordiamo che tutti questi futuri modelli sorgeranno sulla piattaforma STLA Small, nuova versione della precedente CMP del PSA Groupe. Il primo ad arrivare di questi B-SUV sarà il futuro modello di Jeep che sarà lanciato nel 2022 e che verrà prodotto a Tychy in Polonia. Di questa auto al momento si sa ben poco se non che sarà la prima auto di un marchio ex Fiat Chrysler a venire prodotta su una piattaforma ex PSA.

Questo B-SUV che sarà lungo circa 415 cm sarà anche una delle prime auto completamente elettriche di Jeep ad arrivare sul mercato presumibilmente nel corso del 2023. Questo SUV di cui al momento non è stato ancora reso noto il nome è destinato a diventare in breve tempo l’auto più venduta dal costruttore americano di Stellantis in Europa superando Jeep Compass e Renegade.

Il veicolo nonostante le sue ridotte dimensioni continuerà ad avere le caratteristiche tipiche di una Jeep, così come promesso dai dirigenti della casa automobilistica americana. Il SUV sarà comunque un modello pensato soprattutto per la città e quindi sarà realizzato per fornire comfort, massima manovrabilità e piacere di guida.

Il secondo B-SUV ad arricchire la gamma di Stellantis dovrebbe essere quello di Fiat. Anche questo modello sarà prodotto a Tychy sulla stessa piattaforma del modello di Jeep. Anche in questo caso il nome è sconosciuto.

Su questa auto vi sono in questo momento varie scuole di pensiero. C’è chi pensa che si possa trattare della nuova Fiat Panda, chi invece dice che sarà la versione di produzione di Fiat Centoventi e chi invece pensa che si tratterà di un modello totalmente inedito e diverso da ogni altra auto fin qui mostrata dalla principale casa automobilistica italiana.

Anche per questo modello avremo notizie più certe ad inizio 2022 quando Stellantis svelerà il suo piano industriale. Per il momento sappiamo solo che il veicolo si farà e che sarà fondamentale per la crescita della casa italiana in Europa al pari di quanto sta avvenendo in Brasile con Fiat Pulse.

Dulcis in fundo, il B-SUV forse in assoluto più atteso per quanto riguarda il gruppo Stellantis è quello di Alfa Romeo. Questo modello si dovrebbe chiamare Alfa Romeo Brennero anche se il nome per il momento deve ancora essere ufficializzato. Il SUV del Biscione sarà presentato nel 2023 e la sua produzione partirà nella seconda metà dell’anno. Lo sbarco in concessionaria dovrebbe avvenire tra fine anno ed inizio 2024.

Alfa Romeo Brennero dovrebbe diventare in poco tempo il modello più venduto di tutta la gamma di Alfa Romeo. Grazie a questo modello e a Tonale, che sarà svelato un anno prima, Alfa Romeo dovrebbe tornare protagonista nel segmento premium del mercato auto. Nel settore automobilistico a livello europeo e non solo, c’è grande curiosità attorno a queste nuove auto del marchio milanese che sicuramente sarà grande protagonista in Stellantis nei prossimi anni.

