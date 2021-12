Lancia Ypsilon Alberta Ferretti: debutta la nuova serie speciale

Lancia ha svelato poco fa una nuova edizione speciale dell’iconica Ypsilon con il nome di Lancia Ypsilon Alberta Ferretti, realizzata in collaborazione con Alberta Ferretti. Parliamo di due aziende che condividono eleganza, femminilità, attenzione all’ambiente, cura dei dettagli, italianità e con uno stile sempre contemporaneo.

L’esclusiva edizione limitata della vettura esalta le doti di compattezza della city cara di segmento B più amata dalle donne italiane, traghettando la sua immagine senza tempo verso un domani più sostenibile per le generazioni future.

Lancia Ypsilon Alberta Ferretti: nuova special edition per l’iconica city car del marchio torinese

La nuova Ypsilon Alberta Ferretti è disponibile nell’esclusiva colorazione Grigio Alberta Ferretti creata appositamente per questa nuova serie speciale che, grazie a un trattamento specifico della vernice, crea un effetto iridescente, facendo emergere i punti di luce rosa celati nella carrozzeria ed esaltandone eleganza e bellezza al femminile.

Esternamente, l’auto sfoggia dettagli di stile raffinati grazie all’effetto cromo satinato su specchietti retrovisori, calandra e maniglie delle portiere, mostrando il monogramma della sigla Alberta Ferretti attraverso un badge Rose Gold cromato dedicato in corrispondenza degli specchietti stessi. In alternativa alla tinta Grigio Alberta Ferretti, vengono proposti i colori Bianco Neve, Grigio Pietra, Nero Vulcano e Bicolore Nero, che alterna la finitura lucida con quella opaca.

I tessuti dei sedili contengono, tra gli altri, il Seaqual Yarn, un filato in poliestere di alta qualità, riciclato post-consumo al 100% da Seaqual Initiative e dai suoi partner, in linea con la missione del marchio Lancia di contribuire a un ambiente più sostenibile per le future generazioni.

Riprendendo l’effetto iridescente degli esterni, il colore Rose Gold diventa un elemento che caratterizza e colora molti degli elementi presenti nell’abitacolo della nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti. I tessuti dei sedili vengono ricamati con un filo Rose Gold a contrasto e con una cucitura a filo continuo.

Sui poggiatesta dei sedili è presente il monogramma AF, anch’esso in oro rosa, così come sono in questa tinta altri dettagli degli interni: dal calice del volante alle cornici delle bocchette d’areazione, dalla gemma cambio in finitura alle maniglie. La plancia in tessuto Silk Nero è illuminata dai dettagli Rose Gold.

Due versioni disponibili

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Ypsilon Alberta Ferretti è disponibile in versione Hybrid con motore Firefly da 1 litro con potenza di 70 CV e sistema Start & Stop oppure GPL con motore da 1.2 litri con potenza di 69 CV (entrambi Euro 6d-Temp).

Ecco come acquistarla tramite finanziamento FCA Bank

FCA Bank propone già il finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid per acquistare la Lancia Ypsilon Alberta Ferretti al prezzo promozionale di 13.950 euro anziché 15.450 euro (prezzo di listino di 18.500 euro) nella versione ibrida con motore Firefly.

Un esempio di finanziamento prevede un anticipo di 4390 euro, una durata contrattuale di 37 mesi, 149 euro al mese per 36 mesi (incluse spese d’incasso SEPA di 3,50 euro per ogni rata) e rata finale residua di 6670,69 euro (valore garantito futuro).

Da precisare che l’offerta di finanziamento prevede una percorrenza massima di 45.000 km e, in caso di superamento, bisognerà pagare 0,05€ per ogni chilometro in più percorso.