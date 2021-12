Stellantis: nuovo stabilimento indotto per Grecale e Tonale

È tempo di grandi novità per Stellantis. La transizione elettrica, i nuovi veicoli da produrre e un restyling di diversi stabilimenti sono all’ordine del giorno.

Aggiustamenti più o meno grandi per il colosso dell’Automotive, per il quarto produttore di auto al Mondo. E le novità non potevano che riguardare pure l’indotto. E stavolta sono novità positive, non come le solite, che trattano della preoccupazione dei lavoratori di queste piccole realtà industriali che vivono proprio grazie alla commesse Stellantis.

A Cassino nuova apertura di HT&L Fitting

Stellantis informa che a Cassino, in prossimità del suo stabilimento, sorgerà una nuova fabbrica. Si tratta di una fabbrica di una azienda che fa già parte dell’indotto Stellantis. Parliamo di HT&L Fitting.

Dopo Melfi e Grugliasco, la HT&L avrà una nuova sede nel Lazio. Ennesima buona notizia per l’area industriale Cassino Plant, già oggetto dell’insediamento di Power 4 Future, anche questo molto importante nel settore delle batterie per auto elettrificate.

HT&L Fitting è una azienda tra le più importanti in Europa per ciò che riguarda l’assemblaggio di cerchi e pneumatici. Come dicevamo, Cassino diventerà la sede della terza fabbrica HT&L italiana, a poca distanza dal polo produttivo laziale di Stellantis.

Segno evidente delle intenzioni del colosso italo francese per l’Italia. Basi pensare che HT&L è presente in Polonia, Serbia, Russia e perfino in Marocco.

Si aprono interessati scenari di investimenti quindi, per Stellantis a Cassino, con nuove ipotetiche campagne occupazionali.

Cosa farà per Stellantis, la HT&L di Cassino

La nascita di uno stabilimento specifico su coperture e cerchi riguardacda vicino Alfa Romeo e Maserati. Infatti si tratterà di assemblare coperture e cerchi dei due nuovi modelli di spicco della due note aziende dell’Automotive italiano oggi dentro Stellantis. Parliamo naturalmente di Alfa Romeo Tonale e Maserati Grecale.

Si arricchisce l’area industriale di Cassino, dove è stato già previsto l’insediamento di Power 4 Future per le nuove batterie dei veicoli a mobilità sostenibile.

Già la joint venture tra Fincantieri e Faist Electronics ha dato rilancio a quello che è il Consorzio industriale del Lazio. E tutte queste novità per Cassino senza dubbio rasserenano gli animi, anche dei lavoratori preoccupati per il loro futuro alle prese con cassa integrazioni e fermate continue.

L’innovazione sarà di casa a Cassino per Stellantis

Non potevano che essere positivi i commenti a questa novità per l’indotto Stellantis a Cassino.

“La nostra costanza e professionalità ci sta premiando. Stellantis ci ha dato fiducia volendoci fornitori per i due nuovi modelli strategici. Maserati Grecale e Alfa Romeo Tonale, che usciranno nel prossimo anno proprio dallo stabilimento di Piedimonte San Germano. Abbiamo deciso di insediarci a Cassino con un Plant innovativo perché abbiamo trovato un hub perfetto”.

Sono le parole dell’Amministratore Delegato di HT&L Fitting, Enrico Maria Rosso, che ha confermato anche le voci sugli accordi trovati con la Banca Popolare del Cassinate e con Unindustria. E proprio da Unindustria Cassino ha commentato il tutto il Presidente dell’Ente, Francesco Borgomeo.

“L’insediamento del Gruppo HT&L nel Cassinate rappresenta un altro segnale importante per il nostro territorio in linea con il progetto che Unindustria sta portando avanti a livello regionale per sostenere la filiera Automotive e la mobilità sostenibile. Soprattutto alla luce dei nuovi scenari dettati dalla transizione ecologica, energetica ed ambientale in atto”.

Queste le parole del numero uno degli industriali di Cassino e dintorni, che sottolinea pure come il loro territorio stia diventando sempre di più un territorio attrattivo per gli investitori. Perché non va sottovalutato l’arrivo di HT&L che resta un marchio molto noto e molto importante a livello Europeo.

“L’arrivo sul nostro territorio di un attore di primo piano come HT&L è una notizia fortemente positiva e rappresenta un motivo di speranza e di ottimismo per il rilancio dell’imprenditoria nel nostro territorio. La nostra banca continua nel suo impegno ad essere partner degli imprenditori, offrendo un’ampia gamma di prodotti e servizi e mettendo a disposizione la professionalità del nostro personale, in grado di offrire consulenza e di supportare le aziende nelle scelte di risparmio e di investimento”.

Così invece si è espresso il Presidente della Banca Popolare del Cassinate Vincenzo Formisano. Tutti soddisfatti quindi di ciò che Stellantis ha dimostrato di avere in serbo per il polo produttivo nel Cassinate.