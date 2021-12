Alfa Romeo Giulia GTAm vs BMW M3 Competition: qual è la migliore? [Video]

La nuovissima Alfa Romeo Giulia GTAm è protagonista di un’altra prova molto interessante questa volta condotta da Mat Watson di Carwow. In particolare, il noto portale Web britannico ha messo alla prova la Giulia Quadrifoglio pompata contro una BMW M3 Competition.

La Giulia GTAm schierata in pista da Watson è rivestita nella bellissima colorazione verde ed è una delle sole 500 unità che la casa automobilistica di Arese ha costruito. Secondo quanto dichiarato, questo test cerca di scoprire se la berlina del Biscione vale il doppio dei soldi (almeno nel Regno Unito) spesi invece per una M3 Competition.

Alfa Romeo Giulia GTAm: la performante berlina affronta la BMW M3 Competition

Il primo giro è stato effettuato sull’Alfa Romeo Giulia GTAm e completato in 47,6 secondi. Il secondo, invece, è stato fatto a bordo della BMW M3 Competition e lo ha completato in 48,1 secondi.

Dal minuto 4:51, Mat Watson ha effettuato un test di accelerazione su entrambe le super berline: da 0 a 96 km/h, poi a 160 km/h e poi di nuovo a zero il più velocemente possibile. Questa volta, la M3 Competition è riuscita a battere la Giulia GTAm nello scatto 0-96 km/h, ma quest’ultima ha recuperato in quello fino a 160 km/h. Entrambe impiegano la stessa distanza per arrestarsi completamente.

Prima di lasciarvi con il video completo, parliamo un po’ delle principali specifiche tecniche offerte dalle due vetture ad alte prestazioni. L’Alfa Romeo Giulia GTAm viene fornita con un motore V6 biturbo da 2.9 litri capace di sviluppare 540 CV di potenza a 6500 g/min e 600 Nm di coppia massima a 2500 g/min.

Il potete propulsore è abbinato a un cambio automatico a 8 marce e alla trazione posteriore. Secondo i dati forniti dallo storico marchio di Arese, la vettura impiega 3,8 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 300 km/h.

Passando alla BMW M3 Competition, viene fornita con un motore a sei cilindri da 3 litri capace di generare 510 CV a 6250 g/min e 650 Nm a 2750-5500 g/min. Il propulsore è abbinato alla trazione posteriore e a un cambio automatico a 8 marce.

I dati prestazionali prevedono un tempo di scatto da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e una velocità massima di 250 km/h. È possibile scoprire maggiori informazioni sul versus cliccando sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.