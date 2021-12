Stellantis: ecco come sono andate le vendite in Messico

Stellantis México ha annunciato nelle scorse ore i dati di vendita dei marchi nel gruppo nel paese. In totale la società guidata da Carlos Tavares ha registrato la vendita di 4.456 unità a novembre. In assoluto il marchio più venduto dal gruppo in Messico nel mese di novembre è stato Dodge. La casa automobilistica americana ha riportato l’immatricolazione di 1.459 unità.

Ecco come sono andate le cose per Stellantis in Messico

Dodge Attitude è stato il veicolo leader delle vendite del marchio avendo immatricolato la bellezza di 818 unità nel mercato messicano. Dodge Durango ha registrato le migliori vendite di novembre dal 2015.

La nuovissima Dodge Journey ha registrato la consegna di 473 unità. Per quanto riguarda gli altri marchi di Stellantis, Alfa Romeo ha riportato la vendita di appena 11 unità. La casa del Biscione non è ancora riuscita a sfondare in questo mercato.

Jeep invece ha venduto 983 unità, registrando una crescita del 3 per cento rispetto al 2020. Jeep Wrangler ha venduto 417 unità e si tratta del miglior mese di novembre nella sua storia in Messico. Jeep Renegade e Jeep Compass hanno registrato una crescita delle vendite rispettivamente del 30 per cento e del 28 per cento. Nel suo primo mese di vendite, Jeep Wagoneer ha venduto 27 unità.

Fiat ha venduto 83 unità. Peugeot ha venduto 760 unità. La 301, un modello che qui da noi in Europa non esiste, ha aumentato le sue vendite del 74 per cento rispetto al 2020. Il pickup Peugeot Landtrek ha mostrato una crescita del 56 per cento rispetto a novembre 2020. Peugeot 2008, che in Europa a ottobre è stata l’auto più venduta in assoluto ha piazzato 225 unità nel mercato messicano.

Infine sempre a proposito di Stellantis, segnaliamo che RAM ha registrato vendite di 1.106 unità. Ram 4000 ha registrato le migliori vendite di novembre dal 2016. Ram Light Duty ha registrato vendite di 684 unità. Ram Heavy Duty ha venduto un totale di 30 unità.

