Stellantis potrebbe costruire un nuovo modello a Figueruelas

La Spagna è senza dubbio uno dei mercati automobilistici più importanti presenti in Europa assieme a Germania, Francia e Italia e questo Stellantis lo sa perfettamente. Le case automobilistiche prendono in considerazione gli stabilimenti del paese per produrre dei propri modelli da commercializzare in tutto il mondo.

Il centro di Stellantis presente a Vigo produce, tra gli altri veicoli, le versioni 100% elettriche di Citroën Berlingo e Peugeot Partner mentre quello a Villaverde si occupa della produzione della variante full electric della nuova Citroën C4.

Stellantis: lo stabilimento di Figueruelas potrebbe accogliere la produzione di un nuovo modello

Secondo quanto riportato, però, Stellantis potrebbe ampliare la produzione nello stabilimento di Figueruelas con un nuovo modello di Peugeot. Anche se parliamo di semplici indiscrezioni, un quotidiano locale ha dichiarato che la casa del Leone starebbe pensato di trasferire la produzione della Peugeot e-208 dallo stabilimento di Trnava (in Slovacchia) a quello spagnolo.

Ci sarebbero due ragioni che spiegherebbero questo possibile cambiamento. Il primo è dovuto al fatto che la fabbrica di Figueruelas lavora al di sotto della sua normale produzione a causa della crisi dei semiconduttori che ha provocato diversi stop.

Il secondo motivo è perché la Peugeot e-208 condivide diverse caratteristiche tecniche con la Opel Corsa-e e quindi potrebbero essere assemblate entrambe sulla stessa linea. Ciò che cambia è la carrozzeria e l’abitacolo. Anche tenendo conto della compatibilità della e-208 con la linea di produzione di Figueruelas, però, al momento non ci sono ancora conferme ufficiali da parte dei vertici di Stellantis.

Un paio di settimane fa, Carlos Tavares e John Elkann hanno fatto visita allo stabilimento spagnolo, ma non hanno annunciato alcun investimento in arrivo. Seppur la Citroën C3 Aircross e l’Opel Crossland siano sul mercato già da diversi anni, dovremo attendere ancora molto per scoprire quali saranno le novità in arrivo nell’impianto.

Per ora né Peugeot e né Stellantis hanno rilasciato una dichiarazione in merito. Bisognerà attendere le prossime settimane per scoprire eventuali risvolti.