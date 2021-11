Stellantis: anche Mercedes per le batterie a stato solido

Stamattina vi abbiamo scritto che il gruppo Stellantis collaborerà con Factorial Energy per lo sviluppo delle batterie a stato solido. Adesso abbiamo saputo che anche Mercedes darà il suo contributo allo sviluppo di questa nuova tecnologia affiancando il gruppo di Carlos Tavares. La casa automobilistica tedesca che come sappiamo fa parte del gruppo Daimler AG, ha affermato che sta unendo le forze con Factorial, azienda con sede a Woburn, nel Massachusetts, per sviluppare insieme batterie.

Stellantis: anche Mercedes collaborerà con Factorial Energy

Questo con l’obiettivo di testare celle prototipo già il prossimo anno. Mercedes ha detto che sta “investendo un importo elevato in Factorial”. Si parla di qualche decina di milioni di dollari. Questo grosso investimento darà ai tedeschi il diritto di avere un rappresentante nel consiglio di amministrazione della società di batterie.

Le batterie a stato solido hanno un materiale conduttore solido invece dell’elettrolita liquido che si trova nella maggior parte delle attuali batterie agli ioni di litio. Possono immagazzinare più energia, ampliando l’autonomia o consentendo batterie più piccole. Insomma sembra che per Mercedes e Stellantis si possano aprire delle opportunità interessanti per il futuro.

Se lo sviluppo di queste batterie a stato solido di Energy Factory andrà come deve allora per Stellantis e Mercedes si profila un vantaggio sulle rivali nella corsa all’elettrificazione delle rispettive gamme.

Un qualcosa che potrebbe fare la differenza in futuro nella corsa alla leadership del settore automobilistico che al momento sta vivendo una fase di transizione con il passaggio dai motori a combustione alla mobilità elettrica a zero emissioni. Vedremo dunque quali altre novità trapeleranno a proposito di questa notizia relativa al gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares.

