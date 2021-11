Stellantis beccata a testare un nuovo modello in Brasile

Nelle scorse ore nuove foto spia di un modello del gruppo Stellantis sono trapelate sul web grazie al sito brasiliano AutosSegredos, che spesso ci regala di queste “chicche”. Questa volta sotto il mirino dell’obiettivo dei fotografi è finito il pickup Ram 1500 nella versione Big Horne.

E’ stato Gustavo Andrade a immortalare un prototipo del Ram 1500 Big Horn nei test vicino allo stabilimento Stellantis di Betim (MG). Sul mercato americano questo veicolo può essere equipaggiato con tre diverse motorizzazioni: 3.6 V6 benzina, 5.7 V8 benzina e 3.0 V6 diesel.

Stellantis: il pickup Ram 1500 Big Horne beccato in Brasile in fase di test

Esternamente, il Ram 1500 Big Horn manca degli accessori della versione Rebel e le sue linee sono più pulite. Sulla parte anteriore, ha griglia e paraurti cromati. Di lato, gli specchietti sono di colore nero. Dalle immagini si può notare che il prototipo avvistato è dotato di cerchi in lega color argento da 18 pollici dotati di pneumatici di misura 275/65R18. Nella parte posteriore, il logo del marchio e il paraurti sono cromati.

Ufficialmente, Ram afferma che il suo posizionamento in Brasile è quello di un marchio premium e la versione Big Horn non si adatterebbe dunque alla sua attuale posizione in quel mercato. Ma chissà magari Stellantis ha avuto un ripensamento, dato che comunque le versioni del pickup presenti in Brasile stanno andando molto bene in termini di vendite.

Pertanto è possibile che il gruppo di Carlos Tavares abbia fiutato l’affare e abbia deciso di puntare ancor di più su questo modello allargando in futuro la sua gamma in quel mercato. Stellantis sa che il mercato latino americano e in particolare quello brasiliano nei prossimi anni saranno sempre più importanti ed è pronta a cogliere ogni possibilità.

