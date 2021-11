Free2Move svela la sua nuova identità a cinque anni dal lancio

Lanciato nel settembre 2016, il marchio Free2Move ha rivelato nelle scorse ore la sua nuova firma. La nuova identità riflette il suo DNA, che è quello di semplificare la mobilità dei suoi clienti. Questa evoluzione segna una nuova tappa in questi cinque anni di crescita.

Positiva e ottimista, la nuova firma Free2Move riafferma i suoi valori e l’impegno a incarnare un marchio focalizzato sull’esigenza di mobilità dei suoi clienti. Rappresenta il benessere ed è in continua evoluzione e sempre un passo avanti rispetto ai competitor.

Free2Move: presentata la nuova firma che abbraccia il concetto di mobility hub

Nella sua versione, il logo Free2Move abbraccia il concetto di mobility hub, evidenziato dai cerchi. Allo stesso tempo, adottando una nuova dinamica al marchio, esso chiarisce i tre universi di clienti tenendo conto delle mutevoli esigenze di mobilità: il verde fa la sua comoparsa a simboleggiare la crescente importanza della mobilità sostenibile e la transizione verso le auto elettriche e viene ad arricchire il gradiente già esistente, che rappresenta sia i clienti professionali che quelli privati.

Philippe Brun, Global Marketing and Communication Director di Free2Move, ha detto: “Sono lieto di rivelare questa nuova identità del nostro marchio e il suo posizionamento. Esso riflette chi siamo oggi, ma anche chi aspiriamo a essere domani. Positivo e ottimista, il nuovo branding di Free2Move vuole incarnare un marchio risolutamente focalizzato sulla mobilità dei suoi clienti, che sta riaffermando la sua posizione di leader nella trasformazione digitale del settore della mobilità, creando un valore sostenibile per tutti”.

Questa nuova identità contribuisce a rafforzare i valori Tech-Focused e User Centric di Free2Move e a mantenere la sua promessa di semplificare la mobilità dei suoi clienti. Il marchio di Stellantis continua così a svilupparsi per soddisfare le esigenze dei suoi clienti individuali e professionali in Europa e negli Stati Uniti.

Free2Move propone un ecosistema completo e unico per la sua clientela

Ricordiamo che Free2Move offre un ecosistema completo e unico per i suoi clienti privati e professionali in tutto il mondo. Basandosi su dati e tecnologia, mette l’utilizzo al centro dell’esperienza del cliente per reinventare la mobilità e facilitare il passaggio alla mobilità elettrica.

Come un vero e proprio marketplace della mobilità, l’azienda offre una gamma di prodotti e servizi, dal car sharing al noleggio a breve, medio e lungo termine, compresa la prenotazione di autisti VTC, spazi di parcheggio e stazioni di ricarica attraverso la sua applicazione, così come soluzioni per sostenere la transizione energetica e la gestione della flotta per i professionisti.

Free2Move progetta, sviluppa, produce e distribuisce anche prodotti e servizi di mobilità elettrica che vanno dalle infrastrutture di ricarica, agli abbonamenti mensili, alla gestione del ciclo di vita delle batterie fino all’integrazione della tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G). Al momento, Free2Move conta 2 milioni di utenti, 450.000 veicoli a noleggio, 500.000 posti auto, 250.000 punti di ricarica, 620.000 contratti aziendali e una presenza in 170 paesi.