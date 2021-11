Stellantis: il sorpasso a Volkswagen ha fatto scalpore

Ha fatto scalpore in tutto il mondo la notizia del sorpasso del gruppo Stellantis in Europa ai danni di Volkswagen. Per la prima volta la nuova società nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA è riuscita a sorpassare il gruppo automobilistico di Wolfsburg nel numero di immatricolazioni in un mese nel vecchio continente. Esattamente si fa riferimento allo scorso mese di ottobre.

Stellantis: il sorpasso su Volkswagen fa scalpore in tutto il globo

La notizia pubblicata nei giorni scorsi, ha fatto rapidamente il giro del mondo. Se ne è parlato negli Stati Uniti, anche in America Latina e in Asia. In tanti si domandano se si tratta del segnale dell’inizio di una nuova epoca per il settore automobilistico.

Infatti Stellantis sembra essere in grande spolvero e si dice che le sue immatricolazioni potrebbero aumentare vertiginosamente non appena il piano industriale sarà reso noto e tutte le novità per i prossimi anni diventeranno realtà.

Quello che tanti osservatori e analisti di mercato vogliono capire e se il sorpasso rappresenta una situazione estemporanea dovuta alla crisi dei semiconduttori che ha rimescolato le carte nel settore o se in realtà c’è di più.

Nei prossimi mesi capiremo come si assesteranno le cose per Stellantis in Europa e se davvero il gruppo automobilistico del CEO Carlos Tavares si prepara a conquistare il vecchio continente con le auto dei suoi 14 marchi. Quello che è certo è che l’Europa è un mercato fondamentale per il gruppo automobilistico che non a caso sta puntando forte sulle auto elettriche sapendo che esse rappresenteranno il futuro prossimo dei principali mercati del vecchio continente.

