Stellantis supera Volkswagen in Europa

Vi abbiamo scritto in un altro nostro articolo del grosso calo delle immatricolazioni subite dal gruppo Stellantis in Europa nel mese di settembre. L’azienda di Carlos Tavares ha perso il 31,6 per cento di immatricolazioni rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Tuttavia non sono del tutto negative le notizie che arrivano da ACEA. Infatti per la prima volta nella sua storia il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe ha superato i rivali di Volkswagen come numero di auto consegnate nel vecchio continente.

Stellantis supera Volkswagen nel numero di vendite in Europa

Infatti Stellantis con i suoi 14 marchi ad ottobre ha venduto esattamente 155.539 unità contro le 147.817 del gruppo Volkswagen. Secondo gli analisti il sorpasso però non sarebbe solo merito di Stellantis ma sarebbe dipeso dai grossi problemi che ultimamente la casa automobilistica di Wolfsburg sta avendo con la produzione e la consegna delle sue auto.

Anche il gruppo del CEO Carlos Tavares ovviamente ha i suoi problemi, ma gli analisti evidenziano che al momento tra le due aziende quella più in difficoltà per la carenza di semiconduttori e proprio quella tedesca.

Tanto per far comprendere la situazione di Volkswagen al momento, vi segnaliamo che Mercoledì, il gruppo automobilistico di Wolfsburg ha dichiarato che non costruirà veicoli elettrici questa settimana nei suoi stabilimenti di Zwickau e Dresda in Germania, a causa della mancanza di microchip e questa è solo la punta dell’iceberg.

Ovviamente si spera che il primato di Stellantis rispetto ai tedeschi si possa consolidare nei prossimi mesi ma tuti si augurano però che il problema dei semiconduttori venga risolto al più presto perchè sennò saranno guai per tutti.

