Stellantis: centomila 500 Bev a Mirafiori

Importanti novità arrivano da Stellantis per lo stabilimento di Mirafiori. Il gruppo automobilistico in una lettera in cui si rivolge ai propri fornitori che è stata resa nota nelle scorse ore ha detto chiaramente che intende raddoppiare la produzione di auto elettriche Fiat 500 nello stabilimento portandola ad oltre 100 mila all’anno. Secondo quanto riportato nella lettera l’obiettivo andrebbe raggiunto entro e non oltre l’anno 2023.

Stellantis vuole raddoppiare le Fiat 500 elettriche prodotte a Mirafiori ogni anno

Si tratta certamente di un progetto ambizioso. Questo soprattutto se si considera tutti i problemi che al momento l’industria automobilistica sta vivendo. Dalla pandemia di coronavirus, alla carenza di semiconduttori, fino all’attesa per il rifinanziamento degli econobunus, sono tanti i problemi che affliggono il settore. Nonostante ciò Stellantis ha deciso che è arrivato il momento di scaldare i motori sull’elettrico e cambiare di passo.

Se consideriamo che nel 2019 a Mirafiori sono state prodotte appena 11 mila auto, si tratta di un bel salto in avanti per lo stabilimento che in questa maniera dovrebbe garantire la piena occupazione a tutti i suoi dipendenti. A metà dicembre a Mirafiori arriveranno tutti i dipendenti Maserati di Grugliasco e da gennaio la produzione di Fiat 500 BEV sarà effettuata su due linee.

Ricordiamo inoltre che sempre a Mirafiori ma nel terzo trimestre del 2022 partirà la produzione di Maserati GranCabrio e GranTurismo. Davide Provenzano di Fim Cisl si è detto ovviamente estremamente contento di questo annuncio da parte di Stellantis. Il rappresentante di FIm Cisl perà ritiene che ciò non basti ancora a raggiungere la piena capacità ma che servirebbe un altro modello ancora.

La strada di Stellantis in Italia sembra ormai tracciata. Si punterà sempre più sull’elettrico. Del resto i dati di vendita dimostrano come le vendite di auto elettriche aumentino nel nostro paese mese dopo mese a differenza di diesel e benzina che invece arretrano.

Ti potrebbe interessare: Stellantis completa i test su Peugeot e-Expert e Citroën e-Jumpy