Stellantis annuncia un live webinar sulla mobilità sostenibile

I piani legati all’elettrificazione proseguono incessantemente anche in casa Stellantis. Il Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA, ha infatti annunciato un interessante live webinar, il prossimo 1 dicembre a partire dalle 9.00, organizzato dall’e-Mobility Academy di Stellantis che per la prima volta avrà il compito di creare una valida connessione fra centinaia di studenti europei: nello specifico gli studenti universitari di Italia, Francia e Germania. Il denominatore comune sarà legato alla mobilità sostenibile.

L’evento viene quindi organizzato dal comparto e-Mobility Academy di Stellantis, in accordo con PoliENERGY, EDISU, Torcha e circa una 30ina di associazioni studentesche provenienti da ogni parte d’Europa.

Il live webinar di Stellantis per approfondire sulla sfida dell’elettrificazione

All’evento parteciperanno chiaramente esperti del Gruppo Stellantis, in accordo con quelli del Politecnico di Torino. La volontà rimane quella di approfondire le tematiche riguardanti l’attuale sfida dell’elettrificazione. Saranno trattati i seguenti argomenti:

Gestione del ciclo vita delle batterie: soluzioni intelligenti per il riutilizzo delle batterie e applicazioni per una seconda vita

Infrastrutture di ricarica: come integrare le soluzioni di ricarica nelle smart cities per produrre valore per il cliente e la collettività

Strategia di comunicazione: evoluzione delle strategie di comunicazione per supportare la transizione verso la mobilità sostenibile

Gli studenti che parteciperanno al live webinar di Stellantis potranno seguire l’evento in streaming. Fra questi, oltre 50 studenti sono stati selezionati per partecipare invece di persona presso le sedi Stellantis di Torino, Vélizy-Villacoublay e Rüsselsheim: si sfideranno in un hackathon che permetterà a loro di proporre e condividere idee all’interno di uno scenario di certo internazionale e di ampio respiro.

L’idea di Stellantis è quella di formare le nuove generazioni in accordo con una mobilità che sta divenendo sempre più sostenibile. In tale direzione vanno anche le idee che proprio le nuove generazioni possono introdurre all’interno delle dinamiche di uno fra i gruppi automobilistici più imponenti del mondo. D’altronde anche Stellantis sta ormai ragionando da tempo su una concreta elettrificazione dei modelli del Gruppo in accordo con la possibilità di ampliare il raggio di azione divenendo sempre più un gruppo fornitore di mobilità. In questa direzione, lo scambio che giorno 1 dicembre sarà proposto dal live webinar dell’e-Mobility Academy andrà proprio in questa direzione.