Opel Mokka: la plancia si fa iper-sofisticata

La Opel Mokka, disponibile nella nuova generazione anche in una versione a trazione completamente elettrica, ha raggiunto soglie mai toccate prima sotto diversi aspetti. Tra questi spicca pure il Pure Panel, vale a dire la caratteristica plancia sviluppata dalla Casa del Fulmine per incrementare il livello di digitalizzazione dell’abitacolo. Il cuore pulsante dell’approccio progettuale del brand tedesco è rappresentato da due ampi schermi digitali, che mirano a fornire al conducente unicamente le info utili nel preciso momento di guida o quelle richieste, a discapito di quelle vane, fonte di distrazione.

Opel Mokka: la plancia compie un salto di qualità tecnologico

Il display da 12 pollici in alta risoluzione è perfettamente visibile mediante il volante, e dà un prospetto chiaro e completo delle note fondamentali per l’automobilista. Tali dati, sulla versione elettrica dello Sport Utility Vehicle, si estendono pure alla visualizzazione delle varie fasi inerenti ai flussi di energia, al recupero di energia in decelerazione e frenata, e alla erogazione della massima potenza a disposizione.

Nella fattispecie, sono tre le modalità di guida tra cui optare: Normal, Sport ed Eco, ciascuna delle quali gestisce, in modo diverso, l’erogazione energetica. La digitalizzazione del monitor permette al conducente di scegliere agevolmente i parametri da visualizzare, ponendo in evidenza pure le statistiche del computer di bordo. Senza dubbio – spiega il marchio in una nota ufficiale – ne traggono beneficio pure i molteplici sistemi ADAS.

L’Opel Pure Panel include poi uno schermo da 10 pollici incentrato sull’infotainment. Numerose le funzioni gestibili tramite questo display touchscreen, dai sistemi 2D e 3D Multimedia Navi Pro, completi di aggiornamenti in tempo reale sul traffico, mappe Apple, libreria multimediale e controlli vocali di Siri.

Nella sua semplicità e purezza estetica – spiega Opel – Pure Panel ingloba perciò un’enorme dote di informazioni e concede la facoltà di amministrare con semplicità le differenti regolazioni del veicolo. Una via efficace, per dare concreta prova del contributo apportato dalla tecnologia nel quotidiano, a bordo della Opel Mokka.