Stellantis sarà multata per inquinamento

Arrivano cattive notizie dagli Stati Uniti per il gruppo Stellantis. L’azienda guidata da Carlos Tavares ha infatti appena saputo che con buona probabilità dovrà fare nelle prossime settimane i conti con una grossa multa che dovrà pagare a causa del fatto che diversi suoi stabilimenti presenti in quel paese inquinano oltre i limiti consentiti.

Grossa multa in arrivo per il gruppo Stellantis negli Stati Uniti: ecco di cosa si tratta

Si tratta di un paradosso se si pensa che in Europa invece Stellantis nelle scorse ore è salita alla ribalta per il fatto di essere una delle aziende automobilistiche che per prime hanno raggiunto gli obiettivi di riduzione delle emissioni previsti dall’Unione Europea per le case automobilistiche.

Sia a Warren che Detroit la situazione sembra difficile con Stellantis che a breve dovrebbe ricevere cattive notizie da parte Dipartimento dell’Ambiente, dei Grandi Laghi e dell’Energia del Michigan (EGLE) che da un momento all’altro potrebbe stabilire una sanzione pecuniaria piuttosto importante nei confronti della casa automobilistica a causa dell’inquinamento atmosferico causato dai suoi siti produttivi.

I regolatori dello stato del Michigan hanno ravvisato numerose irregolarità nei confronti di Stellantis. Lo stato afferma che l’azienda può risolvere tali violazioni tramite un accordo che include una sanzione pecuniaria e un piano di conformità.

Tale piano potrebbe includere un progetto ambientale supplementare, in cui l’azienda accetta di intraprendere un progetto di miglioramento della comunità di qualche tipo al posto di alcune multe. Vedremo dunque quali notizie arriveranno dal Nord America per Stellantis e soprattutto quanti soldi dovrà sborsare l’azienda guidata da Carlos Tavares per risolvere i suoi guai in quello che comunque rimane il suo principale mercato auto al mondo.

