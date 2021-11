Leasys e FCA Bank svelano le offerte per la Black Friday Week

Con l’atteso Black Friday alle porte, FCA Bank e la sua controllata Leasys danno oggi il via alla nuova campagna Black Week for a Better Planet: un’intera settimana di promozioni che vedrà protagoniste la mobilità sostenibile e l’attenzione all’ambiente.

Attive fino al 29 novembre, giorno del Cyber Monday, in Italia e in altri nove paesi europei (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Spagna), le offerte vanno ad integrare le iniziative messe già in atto dal marchio di Stellantis e per favorire la transizione all’elettrico.

Leasys: ecco le offerte dedicate alla Black Friday Week valide fino al 29 novembre

Ne sono un esempio il lancio di prodotti e servizi da parte di Leasys che consentono di provare i modelli di nuova motorizzazione a condizioni economiche vantaggiose, senza i vincoli legati all’acquisto, così come il supporto ai clienti e la scelta dei veicoli elettrici tramite le formule di noleggio a lungo termine pensate per consentire l’uso dell’auto scelta in un’ottica di peace of mind.

Protagonista dell’offerta di FCA Bank è la Carta di Credito, disponibile nella versione del proprio brand auto preferito, con una promozione esclusiva per il mercato italiano attiva fino a 30 novembre.

Chi fa la richiesta della Carta, potrà beneficiare della quota annuale gratuita per sempre: basterà utilizzarla per i propri acquisti e spendere almeno 1500 euro all’anno per vedersi riconosciuto la gratuità della quota.

La Carta FCA Bank permette inoltre di diventare membri del Club FCA Bank dove trovare sconti esclusivi e offerte per sostenere le nuove forme di mobilità sostenibile: tra queste, tariffe vantaggiose sia sul noleggio a breve termine, con il 15% di sconto sul canone e il dimezzamento del deposito cauzionale, sia sul car sharing elettrico LeasysGO!, la cui quota d’iscrizione sarà gratuita.

Disponibili anche due offerte dedicate a Noleggio Chiaro

Al centro delle promozioni di Leasys dedicate alla mobilità ci sono due offerte dedicate a Noleggio Chiaro, la formula di noleggio a lungo termine che consente di conoscere da subito il prezzo di acquisto dell’auto a fine contratto:

La prima permette di guidare una Jeep Compass 4xe in versione Longitude e con motore T4 da 1.3 litri con potenza di 190 CV pagando 369 euro al mese (anticipo di 4990 euro e canone e anticipo con Iva inclusa). La seconda invece consente di mettersi al volante di un Peugeot 3008 Hybrid 225 in allestimento Allure Pack e con cambio automatico e-EAT8 a 8 marce a 499 euro al mese (con anticipo di 3990 euro e canone e anticipo con Iva inclusa).

A questi si aggiunge un’offerta sul noleggio a breve termine tramite il nuovo brand e-CarCloud di Leasys, che include tutte le soluzioni di abbonamento CarCloud elettrificate. Durante la campagna, chi è interessato ad abbonarsi alla nuova Fiat 500 Elettrica, potrà godere di uno sconto del 30% sul costo del voucher Amazon da acquistare per iscriversi al servizio.