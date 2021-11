Stellantis: due sue auto vincono in coppia un premio

Due auto del gruppo Stellantis in Canada sono state giudicate entrambe vincitrici dello stesso premio. Si tratta dei minivan Chrysler Pacifica e Grand Caravan che si sono aggiudicate insieme il titolo di Best Minivan negli AutoTrader Awards 2022. Questo tra l’altro rappresenta il terzo anno di fila che le vetture di Chrysler che vengono costruite presso lo stabilimento di Windsor in Ontario ottengono questo importante riconoscimento.

Stellantis: importante riconoscimento per Chrysler Pacifica e Grand Caravan

Gli AutoTrader Awards che anche quest’anno hanno premiato Chrysler Pacifica e Chrysler Grand Caravan vengono assegnati secondo il giudizio di una giuria composta da 20 giornalisti specializzati in auto che valutano le auto disponibile per l’acquisto nell’ultimo anno in Canada. Matthew Guy di Autotrader ha voluto elogiare Chrysler affermando che il marchio di Stellantis da quando ha introdotto il primo minivan nel 1984 è diventata maestra nel produrre questo tipo di auto.

Per capire quanto le auto del marchio di Stellantis vengano apprezzate in Canada basti pensare al fatto che il minivan Chrysler Pacifica da quando questo premio è nato è sempre risultata vincitrice della sua categoria. Questo premio tra l’altro non è un qualcosa di isolato. Infatti Pacifica da quando è stata introdotta sul mercato nord americano ha ottenuto oltre 150 tra premi e riconoscimenti.

Insomma per Stellantis sicuramente un’altra buona notizia che arriva dal Nord America. Ricordiamo che di recente il numero uno del gruppo automobilistico, l’amministratore delegato Carlos Tavares ha detto molto chiaramente di voler puntare anche sul marchio Chrysler che in quell’area del mondo continua ad essere estremamente popolare.

Per questo in futuro, con il nuovo piano industriale che sarà svelato nel corso dei primi mesi del prossimo anno anche per la casa automobilistica americana sono attesa novità molto interessanti per il suo futuro. Di sicuro anche per Chrysler ne vedremo delle belle nel corso dei prossimi anni.

