Peugeot porta i suoi veicoli elettrici alle ATP Finals di Torino

Peugeot è grande protagonista alle ATP finals di tennis che si stanno svolgendo in questi giorni per la prima volta nella storia a Torino. La casa automobilistica francese è sponsor della manifestazione sportiva a cui prendono parte i primi 8 tennisti al mondo tra cui l’italiano Jannik Sinner che ha sostituito al volo l’infortunato Matteo Berrettini.

Per l’occasione il marchio transalpino di Stellantis, unico brand automobilistico a sponsorizzare la manifestazione metterà le sue auto elettriche a disposizione dell’organizzazione del torneo partito domenica scorsa e che si concluderà domenica con la finale.

Peugeot unico sponsor automobilistico alle ATP Finals di Torino

La casa automobilistica del Leone sarà nel cuore della città di Torino, in Piazza San Carlo, dove saranno esposte la Nuova 308 Hybrid e la Nuova 508 Sport Engineered. In tonale Peugeot ha messo a disposizione dell’organizzazione ben 40 vetture elettrificate. Queste serviranno principalmente per il trasporto di giocatori e ospiti speciali durante l’evento.

Tra le auto di Peugeot che sono state scelte per questo impegno, segnaliamo la presenza di 308 e 308 SW Hybrid, 508 e 508 SW Sport Engineered, 3008 PHEV, 508 e 508 SW Hybrid, e-208, e-2008 e del furgone e-Traveler. Oltre a mettere a disposizione le proprie auto, il logo del leone apparirà anche al Pala Alpitour, luogo in cui si stanno tenendo le partite di quello che fino a qualche anno fa era noto come “Master” e che adesso invece è stato ribattezzato come ATP Finals.

Con questa sponsorizzazione Peugeot vuole inoltre lanciare un messaggio importante. Il messaggio che la casa automobilistica francese vuole comunicare è che il cambiamento energetico è inevitabile e anche il brand del Leone si è unito a questa rivoluzione che riguarda tutto il mondo. Ricordiamo infine che l’impegno dei francesi è quello di rendere la propria gamma di auto elettrica al 100 per cento nel giro di qualche anno.

