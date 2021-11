Stellantis è tra le 10 aziende più innovative in Brasile

Stellantis è stata premiata fra le 10 grandi aziende in Brasile nella lista Forbes 10 Most Innovative Companies in Brazil 2021. Inoltre, è l’unica società del settore automotive presente nella prestigiosa lista.

Antonio Filosa, presidente di Stellantis Sud America, ha detto:

Stellantis è un’azienda focalizzata sull’innovazione e sul futuro della mobilità, sempre alla ricerca di talenti e competenze in grado di accelerare e ampliare i nostri risultati nella ricerca di soluzioni innovative

Stellantis: Forbes ha premiato il nuovo gruppo per le varie innovazioni nel settore automotive

Diversi paesi del mondo sono in grado di produrre auto, ma pochissimi hanno il controllo dell’intero ciclo tecnologico di sviluppo, progettazione, collaudo e produzione dei veicoli, padroneggiando tutte le fasi dell’ingegneria e del design.

Questo insieme di competenze è stato solidamente implementato da Stellantis in Brasile, che si è consolidato come centro mondiale per l’Automotive Intelligence. Il gruppo automobilistico italo-francese si distingue per il suo processo di trasformazione digitale che è strutturato in cinque gruppi: fabbricazione digitale, viaggio digitale del cliente, nuove imprese digitali, servizi e veicoli connessi e backoffice digitale (digitalizzazione dei processi interni).

André Souza, CIO di Stellantis Sud America, ha dichiarato:

L’azienda è fortemente impegnata affinché l’innovazione sia, di fatto, un pilastro della cultura che struttura tutte le aree in maniera trasversale e coerente. Il processo coinvolge fornitori, dealer e un ecosistema di partner tecnologici di diverse attività, in un contesto di innovazione aperta e collaborativa. È un movimento continuo, poiché, in ogni momento, emergono e vengono implementate nuove soluzioni

L’alto grado di digitalizzazione dei processi ha permesso allo stabilimento di Goiana (Pernambuco) di diventare il primo impianto industriale automobilistico in America Latina a gestire sistemi integrati attraverso la rete privata 5G grazie a una partnership tecnologica pionieristica con TIM e Accenture.

Filosa ha aggiunto:

Questo è il primo passo per rendere lo stabilimento di Goiana il primo impianto industriale del settore integrato basato sulla tecnologia 5G. Un traguardo che conferma la vocazione di Stellantis all’innovazione con attenzione alla soddisfazione del cliente. Vogliamo essere in prima linea nelle nuove tecnologie e nelle possibilità offerte dal 5G

Il progetto pilota implementato coinvolge intelligenza artificiale, computer vision, cloud computing e Internet of Things (IoT), integrati nella fabbrica e applicati alla produzione. Tra gli altri punti salienti di Stellantis nel campo dell’innovazione ci sono l’implementazione di piattaforme nelle auto connesse come ConnectMe nelle vetture Fiat e Adventure Intelligence in quelle di Jeep, oltre alla piattaforma di e-commerce Cart.