Stellantis richiama 240 mila auto in Nord America

Grosso richiamo per il gruppo Stellantis in Nord America. Nelle scorse ore è stato reso noto che l’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares ha dovuto richiamare la bellezza di 240 mila auto quasi tutte in Nord America. Si tratta di pickup del marchio americano Ram. Questi veicoli, secondo quanto trapelato, potrebbero avere un problema alla pompa della benzina che potrebbe causare alcuni problemi a chi si mette alla guida di queste auto fino addirittura ad arrivare allo stallo completo del motore.

In USA Maxi richiamo di pickup Ram per Stellantis

Da ciò quindi deriva questo richiamo. Esso per la precisione riguarda alcuni pickup pesanti del 2019 e 2020 e modelli dotati di motori diesel Cummins da 6,7 ​​litri. Questo richiamo arriva circa un mese dopo che la National Highway Traffic Safety Administration ha aperto un’indagine sui guasti della pompa. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di PSA e Fiat Chrysler Automobiles dice però che in realtà ha iniziato il processo di determinazione del richiamo prima dell’annuncio dell’indagine. Insomma il gruppo si difende da eventuali accuse di negligenza che negli USA sono particolarmente frequenti.

I portavoce del gruppo Stellantis hanno dichiarato che alcune pompe possono usurarsi e contaminare i loro meccanismi con trucioli di metallo, causando l’arresto o il mancato avvio dei motori.

I rivenditori sostituiranno le pompe senza alcun costo per i proprietari, che verranno avvisati tramite lettere a partire dal prossimo mese.

Gli investigatori della sicurezza federale hanno aperto l’indagine dopo aver ricevuto 22 denunce e due rapporti sul campo di motori in stallo. Non ci sono state segnalazioni di incidenti o feriti. Vi aggiorneremo nel caso in cui dovessero arrivare nuove informazioni su questo maxi richiamo che coinvolge 240 mila veicoli di Ram in Nord America e principalmente negli Stati Uniti.

