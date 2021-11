Ferrari Testarossa: all’asta l’esemplare appartenuto a Elton John

Uno splendido esemplare di Ferrari Testarossa, regalata a Elton John nel 1987 per il suo 40º compleanno, sarà offerta all’asta in Australia in occasione dell’evento Shannons 40th Anniversary Auction che si terrà alla fine di questo mese.

La Testarossa dipinta nell’iconica colorazione Rosso Corsa è stata consegnata alla famosa popstar britannica come dono di apprezzamento della sua casa discografica, MCA, nel marzo del 1987, con tanto di nastro rosso e boa di piume.

Ferrari Testarossa: in Australia sarà battuto all’asta l’esemplare appartenuto a Elton John

Oltre alla supercar Ferrari progettata da Pininfarina, Elton John ha ricevuto altri regali da ospiti molto importanti, fra cui Richard Branson, Lulu, Lionel Richie, Tim Rice e Phil Collins. La popstar è un grande fan delle vetture del cavallino rampante e in generale delle auto d’epoca e ne amava il design, la forma e lo stile.

Durante la sua proprietà, la Testarossa è stata mantenuta in modo impeccabile e viene fornita con un contachilometri che mostra appena 17.276 km. Elton John ha posseduto una vasta collezione di veicoli nel corso degli anni che includeva varie Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin e Ferrari.

All’inizio degli anni 2000, ha venduto all’asta gran parte delle sue auto. Questa Ferrari Testarossa è rimasta nella sua collezione fino al 2003, quando è stata venduta a una concessionaria del Regno Unito.

L’auto e poi arrivata in Australia intorno al 2010 dove è rimasta con il precedente proprietario di Sydney, prima di essere acquistata dagli attuali circa sette anni fa. Secondo le stime fatte, la Testarossa dovrebbe essere venduta a un prezzo compreso fra 300.000 e 350.000 dollari australiani (193.221-225.424 euro) in occasione dell’evento Shannons 40th Anniversary Auction che si terrà dal 23 al 30 novembre. L’aggiudicatario riceverà anche una copia della lettera firmata dallo stesso Elton John.

Ricordiamo che sotto il cofano della Ferrari Testarossa si nasconde un motore V12 da 4.9 litri capace di sviluppare 390 CV di potenza a 6800 g/min e 490 Nm di coppia massima a 4500 g/min.

È abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti + retromarcia e alla trazione posteriore. La casa automobilistica di Maranello afferma che la vettura impiegava 5,8 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiungeva una velocità massima di 290 km/h.