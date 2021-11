Opel: il turbodiesel a iniezione diretta compie 25 anni

La prima gamma di motori turbodiesel a iniezione diretta con quattro valvole per cilindro, destinata alle auto prodotte in grande serie, compie 25 anni e porta la firma di Opel.

Presentato in anteprima nel 1996 sulla Opel Vectra, questo quattro cilindri da 2 litri apparteneva alla famiglia dei motori ECOTEC (Emissions Consumption Optimization TEChnology), introdotta solo tre anni prima dalla casa automobilistica tedesca e progettati nel Centro Ricerche di Rüsselsheim e li costruiva nello stabilimento di Kaiserslautern.

Opel: il turbodiesel ECOTEC a iniezione diretta spegne 25 candeline

Così facendo, all’epoca Opel fu il primo costruttore al mondo ad aver sviluppato una gamma di turbodiesel con queste caratteristiche, powertrain che erano anche i primi dotati della pompa d’iniezione rotativa ad alta pressione a regolazione elettronica VP44 sviluppata in collaborazione con Bosch.

Questo primo inedito turbodiesel da 2 litri da 82 CV sarebbe stato presto affiancato da due analoghi propulsori ECOTEC con intercooler: un 2000cc da 100 CV e un 2200cc da 120 CV. Il marchio tedesco aveva cominciato lo sviluppo di questa nuova generazione di motori nel 1993, facendosi strada con successo in nuovi campi della tecnologia.

Fin dal principio sapeva che i nuovi turbodiesel avrebbero raggiunto ottimi risultati in termini di consumo, compatibilità ambientale e prestazioni solo con l’aiuto delle quattro valvole per cilindro. Tale soluzione sarebbe stata la chiave per il futuro al momento di creare quell’effetto turbolenza che è così importante per la preparazione della miscela nei diesel a iniezione diretta.

Altre particolarità dei turbodiesel Opel ECOTEC erano rappresentate dall’originale sistema di distribuzione con un unico asse a camme in testa e dalla particolare conformazione del ciclo dei pistoni. Nei motori diesel a iniezione diretta, la turbolenza dell’aria aspirata è fondamentale per ottenere un ottimale miscela aria/combustibile.

Nel caso degli ECOTEC diesel, era stata ottenuta ricorrendo a luci di aspirazione nei cilindri di forme differenti e a un’aletta posta nella luce di riempimento, che funzionava a depressione per provocare una turbolenza ottimale in un’ampia gamma di regimi di rotazione.

Rispetto a un diesel a iniezione diretta di tipo tradizionale, la tecnologia delle quattro valvole per cilindro provocava una turbolenza maggiore del 50% ai bassi regimi e un migliore riempimento agli altri. L’esclusività dei turbodiesel ECOTEC era che, pur avendo quattro valvole per cilindro, disponevano di un solo asse a camme in testa.

Ciascun eccentrico della camma azionava due valvole di aspirazione o due di scarico attraverso un bilanciere che trasferiva la pressione dall’asse a camme su entrambe le valvole contemporaneamente.

Il bilanciere poggiava direttamente sulle punterie idrauliche. Il vantaggio principale di questa novità di Opel era che riduceva del 30% gli attriti della distribuzione rispetto al doppio asse a camme, contribuendo così a contenere ulteriormente il consumo di gasolio.