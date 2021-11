Free2Move Car On Demand: il servizio di abbonamento sbarca in Italia

Free2Move, l’hub della mobilità di Stellantis, continua la sua strategia di sviluppo portando il suo servizio Car On Demand, il noleggio auto in abbonamento senza impegno di durata per professionisti e privati, in tre nuovi mercati europei (tra cui l’Italia) e a Portland (negli Stati Uniti).

Secondo le previsioni del Boston Consulting Group, il mercato dell’abbonamento e della sharing economy rappresenta una vera opportunità per il settore del noleggio auto. Il modello di noleggio su abbonamento, come quello proposta da Free2Move attraverso il servizio Car On Demand, potrebbe così rappresentare un mercato di 30/40 miliardi di dollari entro il 2030.

Free2Move Car On Demand, come funziona

Free2Move Car On Demand: il servizio di abbonamento debutta in tre nuovi mercati europei, fra cui l’Italia

Il servizio è attualmente disponibile in Francia, Spagna, Portogallo, Los Angeles e Washington DC. Proprio negli Stati Uniti è stato un vero successo per i suoi utenti. Per soddisfare la crescente domanda, Free2Move – azienda leader della mobilità – sta accelerando la sua diffusione, offrendo il servizio Car On Demand in Italia, Regno Unito e Germania, ma anche a Portland. Altri lanci sono previsti prima della fine dell’anno, sia in Europa che negli USA.

Grazie alla sua esperienza e all’approfondita conoscenza delle esigenze di mobilità in Europa e negli States, riconosciuta dal premio Frost & Sullivan “2021 New Mobility Marketplace Company of the year”, Free2Move continua la diffusione della sua offerta Car On Demand.

Questo servizio permette di avere un veicolo a disposizione in qualsiasi momento grazie a un abbonamento mensile senza impegno di durata, rispondendo così alla crescente necessità degli utenti che desiderano ricorrere a un servizio di mobilità efficiente e senza vincoli che copra tutti i loro bisogni.

Elodie Picand, direttore vendite e marketing di Free2Move Mobility, ha detto: “Dal suo lancio, due anni fa, abbiamo perfezionato Car On Demand come un servizio flessibile, efficiente e su misura, che si adatta alle nuove esigenze di mobilità degli utenti, siano essi privati o professionisti. Il nostro servizio è considerato una vera alternativa all’acquisto di un’auto per l’85% dei nostri clienti, poiché copre tutti i tipi di utilizzo, sia quotidiano che occasionale. Siamo orgogliosi del suo successo: nel 2021, abbiamo realizzato complessivamente più di 110.000 richieste di noleggio, con un tasso di raccomandazione del 97% da parte dei nostri clienti”.