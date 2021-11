Stellantis sceglie Poissy per il suo futuro campus

Il grande Green campus di Stellantis a Poissy in Francia sarà operativo nel 2024. Il gruppo ha presentato giovedì 28 ottobre il progetto al comitato sociale ed economico aziendale centrale (CSE). Il futuro campus riunirà gran parte dei team di ricerca e sviluppo (R&S) con sede a Vélizy e dipendenti oggi divisi tra Poissy e Trappes. Lungo la Senna, il complesso immobiliare di 60.000 m² sarà situato su una parte disponibile del sito industriale di Poissy. Il costo dell’operazione ammonterebbe a circa 100 milioni di euro, e sarebbe in parte finanziato dalle vendite immobiliari.

“Con questo campus, interamente vegetale e costruito con tecnologie all’avanguardia, Stellantis continua il suo viaggio verso la neutralità carbonica. Il gruppo conferma così il suo impegno sul clima preso alcuni mesi fa lungo tutta la sua catena di creazione del valore “, afferma Gilles de Saint-Blanquat, direttore del centro di competenza Stellantis a Poissy.

In tutto sono attesi 8.000 dipendenti nel Green Campus, di cui 2.800 (3.500 a lungo termine) dalla sede di Vélizy, 4.000 dall’attuale sede terziaria del gruppo a Poissy, rue de l’Europe (queste sedi chiuderanno i battenti nel 2024) e infine 500 dipendenti Fiat Chrysler che attualmente lavorano a Trappes.

In totale, Stellantis avrà più dipendenti a Poissy (con 8.000 dipendenti nel campus verde e 3.000 in fabbrica ) che a Sochaux, lo storico sito Peugeot. Tuttavia, i nuovi edifici del campus ospiteranno meno postazioni di lavoro rispetto ai dipendenti. Si prevede infatti che solo una parte della forza lavoro sarà presente in cantiere contemporaneamente.

Gli altri saranno in telelavoro. Un accordo, recentemente adottato tra direzione e sindacati, consente ai dipendenti di telelavorare fino a 15 giorni al mese. “Questo è il primo edificio che sarà costruito incorporando nuovi modi di lavorare”, sottolinea Gilles de Saint-Blanquat.

