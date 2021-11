Stellantis: ancora cattive notizie a Vigo

Arrivano brutte notizie dalla Spagna per il gruppo Stellantis. Infatti nelle scorse ore è trapelato che la fabbrica che il produttore automobilistico ha a Vigo ha annunciato una nuova sospensione della sua attività questa settimana su base intermittente per mancanza di fornitura di microchip, superando così i cinquanta giorni di fermo quest’anno. Nello specifico la dirigenza ha segnalato la sospensione del quarto turno dell’impianto 1, (quello che monta la Peugeot 2008 e la C-Elysée ) da lunedì e in tutti i turni di quello stesso impianto per martedì e mercoledì.

Ancora stop a Vigo per lo stabilimento del gruppo Stellantis

La notizia arriva appena un mese dopo che la direzione della fabbrica ex PSA ha annunciato la sua decisione di fare a meno di 700-900 lavoratori interinali del turno del fine settimana, incaricati di montare furgoni e minivan nel sistema produttivo 2. Gli stop alla produzione nello stabilimento Stellantis di Vigo, come nel resto degli stabilimenti spagnoli finora quest’anno, sono state frequenti negli ultimi mesi. La causa ormai la conosciamo tutti: la mancanza di microchip.

Ricordiamo inoltre che lo stabilimento di Stellantis Vigo e i suoi circa 120 fornitori galiziani hanno un piano per investire 1.300 milioni di euro in tre anni e garantire così l’assegnazione di nuovi modelli e il futuro del settore oltre il 2026: anno in cui scadrà la vita utile stimata dei modelli attualmente prodotti come la Peugeot 2008 e la gamma di veicoli commerciali Citroën, Peugeot, Opel, Toyota e Fiat a partire dal prossimo anno. Vedremo dunque se la situazione nello stabilimento spagnolo di Stellantis andrà a normalizzarsi nel corso delle prossime settimane o se i problemi continueranno ancora a lungo.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: per il gruppo automobilistico di Carlos Tavares 152 milioni di euro di investimento nel sito di Rennes in Francia