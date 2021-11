Ferrari: Simon Mann è campione italiano in GT3 Pro-Am

Il Campionato Italiano GT Endurance si è concluso con una giornata decisamente autunnale a Monza con la Ferrari che ha festeggiato il titolo GT3 Pro-Am vinto da Simon Mann di AF Corse. Tuttavia, Stefano Gai e Daniel Zampieri della Scuderia Baldini hanno perso il titolo assoluto.

Mann ha completato il suo ritorno per assicurarsi il campionato italiano, in coppia con Toni Vilander a Monza. Il duo è partito alle spalle del leader Steve Earle, che ha condiviso la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Kessel Racing con David Perel e Niccolò Schirò.

Ferrari 488 GT3 Evo 2020

Ferrari: il cavallino rampante ha festeggiato la vittoria a Monza nella classe GT3 Pro-Am

La svolta di Mann è arrivata a metà gara di tre ore quando il suo ritmo molto migliore l’ha portato a superare Earle, con la sua 488 GT3 Evo 2020 che ha preso il comando della classe GT3 Pro-Am.

Vilander-Mann ha continuato a tagliare per primo il traguardo, con Mann che si è assicurato il titolo italiano. Earle-Schirò-Perel si è classificato secondo nella classe e terzo assoluto, davanti alla Ferrari di RS Racing guidata da Di Amato e Vezzoni.

Gai-Zampieri ha provato a fare propria la gara nella classe generale, ma non ho avuto successo, tagliando il traguardo terzo sul tracciato brianzolo. La coppia della Scuderia Baldini si è classificata terza anche nella classifica finale del campionato.

Il titolo è andato a Drudi-Ferrari-Agostini che ha beneficiato della decisione di non rientrare ai box per cambiare le gomme quando è iniziata la pioggia, che ha costretto quasi tutte le altre squadre a fermarsi. Hudspeth-Schreiner-Rigon di AF corse ha chiuso 6° mentre Greco-Hofer di Easy Race 10°.

Data l’assenza del loro principale rivale, Luca Demarchi, Nicholas Risitano e Edoardo Barbolini sulla SR&R Ferrari 488 Challenge Evo aveva già il titolo in tasca prima del via. Hanno poi festeggiato il campionato italiano nella loro categoria con la vittoria nella GT Cup. Seconda la Ferrari 458 Challenge dei compagni di squadra Baratto-Laramie-Alessio Bacci.