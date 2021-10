Stellantis amplia il numero di fornitori a Pernambuco

Stellantis celebra l’ampliamento della filiera del Polo Automotivo Goiana a Pernambuco, con l’inaugurazione dello stabilimento industriale di Yazaki, nel comune di Bonito. Dall’inaugurazione del centro, sei anni fa, la casa automobilistica ha costruito un movimento per attirare nuove aziende nella regione. Inaugurato con un Parco Fornitori formato da 16 aziende dislocate lungo il perimetro del polo, a Goiana, Stellantis ha delineato una strategia per aumentare questo numero e attrarre altri fornitori al di fuori del comune, offrendo l’opportunità di un più ampio sviluppo regionale. L’aspettativa è che entro il 2025 saranno installati a Pernambuco 49 fornitori diretti di materiale.

Attualmente, la catena locale di fornitori automobilistici comprende 34 aziende e impiega più di 12mila professionisti a Pernambuco. L’attuale volume di vendita annuo di queste società a Stellantis è di 4,8 miliardi di R$, pari al 50% del valore di acquisto totale dei componenti nazionali utilizzati nella produzione dei modelli Fiat Toro e Jeep Renegade, Compass e Commander, prodotti a Goiana.

“L’arrivo di Yazaki è un evento di grande importanza per Stellantis e per lo stato del Pernambuco, in quanto rappresenta l’avanzare di un processo virtuoso di industrializzazione e sviluppo congiunto economico e sociale. Fin dall’inizio del nostro progetto di installazione del Polo Goiana, una delle priorità è stata il consolidamento di una filiera locale. Questo rappresenta competitività per l’intera catena del valore, controbilanciando il fatto che la nostra sede è lontana dalle regioni più industrializzate”, analizza Juliana Coelho, direttore di stabilimento del Polo Automotivo Goiana.

“Stellantis continuerà ad aumentare progressivamente il volume degli acquisti nello Stato, con un grande impatto positivo sull’economia locale e sullo sviluppo sociale”, sottolinea Bruno Romeiro, Responsabile Acquisti del Polo automotive del gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares.

