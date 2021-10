Ferrari difenderà la leadership del WEC in Bahrain

Il doppio appuntamento della FIA Word Endurance Championship (WEC) in Bahrain potrebbe rivelarsi decisivo per la caccia al titolo nelle classi LMGTE Pro e Am per la Ferrari grazie ai punti disponibili sia nella 6 Ore che nella 8 Ore.

La casa automobilistica modenese arriva all’evento in testa alla classifica dopo le vittorie straordinarie in entrambe le classi della 24 Ore di Le Mans, ma sarà costretta ad adottare una strategia difensiva in seguito all’annuncio dei nuovi parametri di Balance of Performance (BoP) che prevalgono sul BoP automatico. Alessandro Pier Guidi e James Calado dovranno adottare una strategia volta a minimizzare il deficit di potenza sulla pista dove il 64,5% del giro viene percorso a tutto gas.

Ferrari 488 GTE

Ferrari: le 488 GTE dovranno affrontare un doppio appuntamento in Bahrain

“Mi piace vincere e perdere gare in pista, ma questa decisione, pur legittima, mi sembra molto discutibile. Non siamo in grado lottare per difendere la nostra leadership quindi non credo che sia molto giusto. Tuttavia, non siamo il tipo che si arrende facilmente, quindi faremo del nostro meglio per vincere i titoli”, ha detto Pier Guidi.

Pier Guidi e Calado, incoronati campioni del mondo insieme alla Ferrari nella stessa sede nel 2017, guidano la classifica con 124 punti e 12 punti di vantaggio sulla coppia Estre-Jani. Miguel Molina e Daniel Serra torneranno in pista a bordo della Ferrari 488 GTE n°52. “Sono contento di tornare alla guida della mia Ferrari dopo una lunga pausa visto che l’ultima gara a cui ho partecipato è stata la 24 Ore di Le Mans”, ha commentato Serra.

La vittoria di François Perrodo, Nicklas Nielsen e Alessio Rovera alla 24 Ore di Le Mans ha permesso all’equipaggio di accumulare un vantaggio di 36,5 punti sul trio Keating-Pereira-Fraga nella categoria LMGTE Am che vedrà protagonisti anche i gentlemen driver.

La stagione è stata molto positiva per la vettura n°83, come dimostrano dalle loro tre vittorie su quattro gare. L’unica volta che i campioni in carica non sono riusciti a salire sul podio è stata alla 8 Ore di Portimão, vinta in quell’occasione dalla 488 GTE di Cetilar Racing guidata da Lacorte-Sernagiotto-Fuoco.

L’equipaggio italiano, terzo in classifica al primo anno nella categoria LMGTE Am, si schiererà ancora una volta con la vettura n°54 di AF Corse guidata da Flohr-Fisichella-Castellacci. Dopo aver ben raffigurato in Portogallo, torna nel mondiale anche l’auto di Kessel Racing con Kimura-Jensen-Andrews. In gara anche Iron Lynx che affronterà i 5412 metri del tracciato di Sakhir con le due Ferrari 488 GTE guidate da Frey-Bovy-Legge e da Mastronardi-Piccini-Cressoni.

Ieri pomeriggio alle 15:30 si è svolta la prima sessione di prove libere non cronometrate, la seconda è partita da pochi minuti mentre la terza si svolgerà sempre oggi alle 12:45. Le qualifiche per le vetture della classe LMGTE sono in programma nel pomeriggio alle 16:40. La gara di domenica prenderà il via alle 11:00 e si concluderà alle 17:00.