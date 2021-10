Stellantis lancia il proprio programma per le miglia accumulate

Ormai, abbiamo tutti ragionevolmente familiarità con il concetto di miglia aeree. Durante il viaggio accumuli miglia, che possono essere utilizzate in seguito per ulteriori viaggi o per acquistare cose dalle riviste di bordo. E se lo stesso concetto fosse applicato alla tua auto? Questo è proprio quello che Stellantis sta facendo con il suo nuovo programma Stellantis Miles, che ha annunciato giovedì. Il programma, amministrato dalla società Miles, è disponibile per i possessori di veicoli Jeep, Dodge, Chrysler, Alfa Romeo, Fiat e Ram e vi si accede utilizzando un’app gratuita disponibile sia nell’App Store iOS che nel Google Store.

“La nostra visione in Miles è premiare la mobilità come comportamento universale, creando una nuova economia e un mercato in cui ogni miglio percorso matura valore”, ha dichiarato il CEO di Miles Jigar Shah in una nota. “Siamo entusiasti di collaborare con Stellantis per lanciare il primo programma di premi nel settore automobilistico che premia veramente i clienti per tutti i loro viaggi, combinando l’ampiezza del nostro mercato, premi esclusivi per i clienti del gruppo e l’integrazione diretta con i loro programmi di marca esistenti.”

I partecipanti possono accumulare punti facendo un sacco di cose diverse. Ad esempio, se guidi il tuo veicolo, ottieni due punti per ogni chilometro percorso. Se vai in bicicletta o cammini, ottieni rispettivamente cinque o 10 punti per miglio, il che è fantastico perché incoraggia l’attività fisica. Tuttavia, non è chiaro come l’app registrerà le miglia a piedi o in bicicletta.

Ora probabilmente ti starai chiedendo a cosa servano effettivamente questi punti, e Stellantis afferma di aver collaborato con oltre 250 rivenditori per offrire premi come sconti o carte regalo. Puoi anche donare i tuoi punti per aiutare a raccogliere fondi per enti di beneficenza come One Tree Planted o la National Breast Cancer Foundation, sebbene i tassi di conversione da punti a dollari donati non siano ancora specificati.

La vera domanda è se i rivenditori saranno disposti ad aiutare gli acquirenti di nuovi veicoli Stellantis a impostare il programma con i loro veicoli. I sondaggi hanno dimostrato che anche con la tecnologia integrata in un veicolo, se un concessionario non mostra a un nuovo proprietario come funziona, non si abituerà. Il prossimo ostacolo sarebbe probabilmente educare i proprietari esistenti su Stellantis Miles e convincerli che vale la pena usarlo.

