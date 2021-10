No, non c’è nessun obbligo di pneumatici invernali ovunque

Il web ribolle per l’obbligo di pneumatici invernali montati o, in alternativa, di catene a bordo. Quest’obbligo, dicono molti siti Internet, ci sarebbe dal 15 novembre 2021 e fino al 15 aprile 2022. Ma è davvero così?

Prima di rispondere, va precisato che gli pneumatici invernali sono preziosi per la sicurezza stradale. Come spiega pneumaticisottocontrollo.it, le gomme da neve consentono la mobilità in sicurezza per tutto l’inverno senza dover montare dispositivi supplementari di aderenza: né catene né altro.

Non solo: gli pneumatici invernali di ultima generazione, e in particolare quelli con anche il pittogramma alpino, forniscono prestazioni superiori in aderenza. Ma anche in motricità e in frenata nelle condizioni critiche. E mantengono buone prestazioni pure su strada asciutta.

Non ultimo, meglio montare 4 gomme da neve. Per avere comportamenti omogenei sugli assi. E per mantenere stabilità in curva e frenata.

Obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo: dove

Ma eccoci al dunque, alla riposta. Esiste un obbligo di gomme da neve o di catene a bordo solo se l’ente proprietario o gestore della strada lo impone. Lo fa con un’ordinanza. E installa cartelli specifici, previsti dal Codice della Strada. Vedi segnali in alto.

Ci sono numerosi Enti locali, anche importanti, che non impongono nessun obbligo di pneumatici invernali o di catene a bordo.

Per capirci, dire che bisogna sempre e comunque mettere la mascherina anti Covid è sbagliato. Per legge, in Italia, la mascherina va utilizzata solo in certi contesti: in particolare, al chiuso in luoghi pubblici. Analogamente, dire che c’è sogna sempre e comunque mettere le gomme da neve o portare le catene nel baule è sbagliato. Che poi gli pneumatici invernali migliorino la sicurezza stradale, questo è vero: lo dicono i numerosi test dei Produttori di quelle gomme. Ma è ben altro discorso.

Invece, se si incontra il segnale in alto, c’è l’obbligo di pneumatici invernali montati o di catene da neve montate, non a bordo.