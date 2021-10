Goodwood Festival of Speed 2022 si terrà a giugno

Gli organizzatori del Goodwood Festival of Speed hanno annunciato le date dell’edizione 2022, assieme a molti altri eventi automobilistici che torneranno finalmente dopo i vari annullamenti e posticipi causati dalla pandemia di coronavirus.

Il Festival of Speed 2022 si svolgerà da giovedì 23 a domenica 26 giugno, a differenza degli ultimi anni in cui si è tenuto a luglio. Secondo il comitato organizzativo, saranno mostrati i modelli più recenti, la tecnologia di ultima generazione e le varie innovazioni. Torneranno anche le monoposto di Formula 1, i piloti campioni e i festival Feature Lab e Electric Avenue che hanno fatto il loro debutto quest’anno.

Goodwood Festival of Speed: annunciate le date ufficiali dell’edizione 2022

Duca di Richmond ha detto: “Sono entusiasta del fatto che i nostri tanto amati eventi motoristici che registrano il tutto esaurito torneranno in modo spettacolare nel 2022. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e collaborato con il Festival of Speed, Revival e Members’ Meeting di quest’anno. La tua lealtà e il tuo supporto dopo 18 mesi impegnativi li hanno resi più speciali che mai e non vediamo l’ora di rivederti a Goodwood l’anno prossimo. Sarà davvero una stagione da non perdere”.

Goodwood ha anche annunciato il ritorno del Members’ Meeting per il suo 79º compleanno, che si svolgerà da sabato 9 a domenica 10 aprile e il Goodwood Revival che torna da venerdì 16 a domenica 18 settembre.

I biglietti per tutti e tre gli eventi saranno disponibili all’acquisto a partire dal 30 ottobre 2021 per i membri del Goodwood Road Racing Club, da lunedì 1° novembre per i membri della Fellowship e da lunedì 8 novembre per il pubblico in generale. Possono essere acquistati sul sito Web ufficiale oppure contattando la biglietteria.

Quest’anno verranno anche lanciati due nuovi eventi a Goodwood chiamati Goodwoof a tema cinofilo (dal 28 al 29 maggio) e Eroica Britannia incentrata sul ciclismo (dal 6 al 7 agosto). I due nuovi eventi riguarderanno i cani e il ciclismo vintage.

I biglietti per il Goodwoof sono già disponibili all’acquisto sul sito Web Goodwood.com mentre quelli per Eroica Britannia entro la fine dell’anno.