Una replica Ferrari mal riuscita è stata venduta per 10.000 dollari

Una bizzarra replica Ferrari basata sulla Chevrolet Camaro è stata recentemente venduta per 10.000 dollari (8653 euro) dopo essere stata proposta all’asta tramite eBay. Si tratta più nello specifico di una Camaro del 1985 che è stata equipaggiata con un body kit molto particolare chiamato K1 Evoluzione.

Parliamo della terza generazione della pony car che ha portato con sé alcune modifiche nella meccanica come l’introduzione dell’iniezione e di nuovi propulsori di cilindrata inferiore rispetto alla generazione precedente. Una delle novità estetiche riguardava l’adozione di fari anteriori di forma quadrata anziché circolare usati fino ad allora.

Chevrolet Camaro interni

Ferrari: una Chevrolet Camaro del 1985 camuffata è stata venduta su eBay

L’elenco rivela che il kit corpo prende forte ispirazione da Ferrari, ma non si basa su nessun modello in particolare. Sulla parte frontale troviamo dei fari distintivi, un paraurti unico e una grande griglia che ospita un piccolo stemma del cavallino rampante. È presente anche lo stemma Ferrari sul cofano motore.

In aggiunta, la Camaro modificata dispone di nuove skin per le portiere, apparentemente ispirate all’iconica Ferrari Testarossa. Sui pannelli del quarto anteriore ci sono gli stemmi Ferrari, così come sui cerchi a forma di stella a cinque razze ispirati a quelli dell’iconica Ferrari F40.

Sulla parte posteriore, la Chevrolet Camaro sfoggia un caratteristico paraurti abbinato a luci rosse e a due terminali di scarico disposti centralmente.

Sono state apportate numerose modifiche anche nell’abitacolo. Ora troviamo un cruscotto ridisegnato, dei pannelli delle portiere esclusivi, degli interni più focalizzati sul conducente e un volante a due razze. Sia su quest’ultimo che sui pannelli delle portiere troviamo gli stemmi Ferrari.

Sotto il cofano di questa replica Ferrari è presente un motore V8 da 5.7 litri abbinato a una trasmissione automatica 700R4 con convertitore di coppia idraulico. Secondo quanto riportato dalla descrizione dell’annuncio, la Chevrolet Camaro è stata abbassata di circa 1,5 cm. Mentre il contachilometri segna 8773 miglia (14.118 km), il venditore afferma che l’auto in realtà ha percorso oltre 100.000 miglia (160.000 km).

