Citroen: la strategia per espandersi in un mercato chiave

Citroen vuole continuare ad espandersi nel mondo. La casa francese è l’ultima casa automobilistica a fare un’incursione nel mercato indiano delle autovetture. Tuttavia, a differenza di altri debuttanti negli ultimi anni, come Kia e MG, che sono arrivati con i loro enormi impianti di produzione, un forte marketing e prodotti che si sono inseriti in segmenti chiave, il marchio francese ha adottato un approccio più misurato.

Citroen ha lanciato il suo SUV di punta C5 Aircross nell’aprile di quest’anno e solo di recente ha presentato il suo primo prodotto per il segmento del mercato di massa: la nuova berlina C3 , che arriverà negli showroom nel 2022. Inoltre, tutte le fabbriche dell’azienda in India sono state costituite secondo un modello di joint venture, con un partner indiano. Commentando l’approccio cauto di Citroen, Roland Bouchara, MD e CEO della società madre, Stellantis India, ha dichiarato in un’intervista: “Il mercato non è mai stato così incerto. Ecco perché dobbiamo essere frugali e scalabili”.

“Il nostro approccio è sempre stato quello di non essere un dinosauro o di non volere qualcosa di grande”. Invece, l’azienda intende crescere gradualmente nel corso degli anni. “Dobbiamo prima eseguire e dimostrare, e poi andare avanti. Dobbiamo rimanere umili in India”, ha affermato Bouchara. Ha aggiunto: “Siamo in India da molto tempo e vogliamo assicurarci di essere sostenibili dal punto di vista della redditività”.

Forse il gruppo ha anche imparato dal suo passato. La società del gruppo Peugeot era già presente nel paese negli anni ’90 e c’erano anche piani per rilanciare il marchio Peugeot qui nel 2011, che alla fine sono stati cancellati. Il conglomerato automobilistico, quindi, sembra procedere con cautela questa terza volta, per garantire una presenza a lungo termine.

Bouchara ha affermato che Stellantis mira a raggiungere il punto di pareggio più basso possibile. In quanto tale, prevede di sinergizzare il funzionamento di entrambi i suoi marchi presenti in India: Citroen e Jeep.

Il punto in comune più ovvio sarebbe costruire veicoli su una piattaforma comune. Tuttavia, con PSA e FCA (rispettivamente società madri di Citroen e Jeep) che si sono fuse per formare Stellantis solo all’inizio di quest’anno, Bouchara ha affermato che era troppo presto per pensare ad architetture comuni. Tuttavia, ha accennato alla portata globale di una tale mossa in futuro. “Ci sono molte ipotesi e non stiamo parlando solo dell’India”, ha affermato. Abbiamo già segnalato che vedremo i primi frutti della condivisione della piattaforma tra le aziende con il prossimo SUV compatto Jeep che sarà costruito sulla piattaforma CMP di Citroen, tuttavia, manca ancora del tempo.

Ci sono altre aree in cui il gruppo prevede di risparmiare sui costi. “Stiamo portando all’efficienza alcune attività (tra Citroen e Jeep) che sono comuni, come finanza, catena di approvvigionamento, logistica, magazzini di parti e così via”, ha affermato Bouchara. È interessante notare che, sebbene un edificio comune a Chennai ospiti i centri di ricerca e sviluppo di PSA e FCA, Bouchara ha affermato che la ricerca e lo sviluppo delle due entità rimarranno separate per ora, perché “abbiamo abbastanza da fare”. Citroen lancerà tre nuovi modelli entro il 2024, mentre Jeep introdurrà altri due SUV entro la fine del 2022 .

Tuttavia, con la prospettiva della condivisione della piattaforma in futuro, potrebbe esserci una certa cooperazione a livello di ricerca e sviluppo in futuro. Ciò si riflette forse anche nel fatto che Partha Datta, ex presidente e amministratore delegato di FCA India, ha ricevuto le redini della direzione degli sforzi di ricerca e sviluppo, ingegneria e design di Citroen e Jeep in India e Asia Pacifico, dopo la fusione di Stellantis.

