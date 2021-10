Fiat Fiorino manterrà il motore 1.4 Fire EVO

Il nuovo Fiat Fiorino del 2022, il cui debutto è previsto nelle prossime settimane, non avrà un motore 1.3 Firefly in Brasile. Il furgone rinnovato manterrà aggiornato il motore 1.4 Fire EVO per soddisfare i nuovi standard sulle emissioni del programma PL7 di Proconve. D’altra parte, come la nuova Strada, il modello avrà di serie i controlli di trazione e stabilità.

Il motore 1.4 Fire EVO del nuovo Fiat Fiorino per il Sud America manterrà 85 CV di potenza massima e coppia di 12,5 kgfm se alimentato a benzina e 88 CV e coppia di 12,5 kgfm con etanolo nel serbatoio. Il cambio è sempre il manuale a cinque marce. Fiat Fiorino riceverà parti di automobili dell’attuale linea del marchio italiano in Brasile. Il paraurti arriverà dalla nuova Strada. I fari saranno gli stessi che hanno debuttato nella Uno del 2015 e avranno una mascherina nera.

Il paraurti sarà un misto di quello attualmente utilizzato da Uno, ma con alcune modifiche, dal momento che la presa d’aria sarà esclusiva. Il volante sarà lo stesso della Mobi. Sul lato, il furgone avrà ancora gli ampi fregi che caratterizzano il modello attuale, ma questi avranno un nuovo design e saranno l’unico cambiamento. Anche la parte posteriore del Fiat Fiorino 2022 non subirà modifiche significative e riceverà solo i fari con un nuovo design interno.

Vedremo nelle prossime settimane quali altre novità emergeranno a proposito di questo atteso modello con il quale in Brasile la principale casa automobilistica italiana spera di incrementare le sue vendite che comunque già sono molto positive. Basti pensare che Fiat è leader nelle vendite di auto e veicoli commerciali leggeri in quello che è il più importante mercato latino americano.

